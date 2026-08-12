УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12765 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
4 227 14

Нічна атака дронів на Запоріжжя: знищено "Епіцентр", пошкоджено будинок, є знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 12 серпня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пошкоджено будинок

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено приватний будинок.

Обстріл Запоріжжя

Вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

Читайте також: Комбінат "Запоріжсталь" зупинив роботу після удару балістичних ракет РФ: загинули 7 працівників

Горів "Епіцентр"

За даними ОВА, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговельний центр. Виникла пожежа.

Обстріл Запоріжжя

Попередньо, минулося без постраждалих.

На опублікованих ОВА світлинах видно, що йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".

Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя
Обстріл Запоріжжя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семеро загиблих та десятки поранених: на Запоріжжі оголосили День жалоби через удар окупантів

Знеструмлення

Внаслідок ворожого удару без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи", - уточнив Федоров.

Автор: 

Запоріжжя (2298) обстріл (36127) Запорізька область (5150) Епіцентр (42) Запорізький район (780)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Стратегія піхоти Сирського баш на баш завершилась дуже сумно. Тепер міняємо один Вайлдберіс на 100 складів та заводів. П.С. Реально, зелені почали красти вже не на балаболістичних ракетах, а на дронах, бо їх летить дуже мало.
показати весь коментар
12.08.2026 07:14 Відповісти
+8
Летить багато, але долітає 5-9%.І це офіційна статистика.
показати весь коментар
12.08.2026 07:34 Відповісти
+5
Пан не розуміє ... ЗЕоперація по спаленню великих сараїв Валдберіз з китайськими труселями та іншим мотлохом пройшла ДУЖЕ УСПІШНО - розлючені співвласники Валдберіз Вайно та Громов ( голова та зам АП Путла ) пострибали скаржитись Господарю і тепер Путло знаходиться в стані тотального озвіріння та оскаженіння , що ми спостерігаємо останні тижні по посиленим ударам ракетами- КАБами-шахедами по українським ТЦ, логістичним , центрам, портам , підприємствам ... вчора путловські балістика зупинила роботу ЗАПОРІЖСТАЛІ, яку не чіпали 4,5 роки війни , бо там половина належить росіянам .

ЦАР має бути дуже задоволеним - оскаженіле Путло тепер навіть не думає про припинення війни по ЛБЗ, в скоріш думає про оголошення у жовтні мобілізації на ОРДІ ... а ЦАРЮ мир чи перемир'я також не потрібні - нескінчена війна забезпечує йому НЕСКІНЧЕНЕ ЦАРЮВАННЯ !
показати весь коментар
12.08.2026 08:27 Відповісти

Завантаження...

 
 