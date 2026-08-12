Нічна атака дронів на Запоріжжя: знищено "Епіцентр", пошкоджено будинок, є знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 12 серпня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено будинок
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено приватний будинок.
Вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.
Горів "Епіцентр"
За даними ОВА, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговельний центр. Виникла пожежа.
Попередньо, минулося без постраждалих.
На опублікованих ОВА світлинах видно, що йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".
Знеструмлення
Внаслідок ворожого удару без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи", - уточнив Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЦАР має бути дуже задоволеним - оскаженіле Путло тепер навіть не думає про припинення війни по ЛБЗ, в скоріш думає про оголошення у жовтні мобілізації на ОРДІ ... а ЦАРЮ мир чи перемир'я також не потрібні - нескінчена війна забезпечує йому НЕСКІНЧЕНЕ ЦАРЮВАННЯ !