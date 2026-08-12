Нічна атака дронів на Запоріжжя: знищено "Епіцентр", пошкоджено будинок, є знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 12 серпня 2026 року, війська РФ вчергове атакували ударними дронами Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено будинок

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено приватний будинок.

Вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Також виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили.

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Горів "Епіцентр"

За даними ОВА, внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговельний центр. Виникла пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих.

На опублікованих ОВА світлинах видно, що йдеться про гіпермаркет "Епіцентр".













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Знеструмлення

Внаслідок ворожого удару без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи", - уточнив Федоров.