Ночная атака дронов на Запорожье: уничтожен "Эпицентр", поврежден дом, произошло отключение электроэнергии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на среду, 12 августа 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали Запорожье ударными дронами.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Поврежден дом
Как отмечается, в результате вражеской атаки на Запорожье поврежден частный дом.
Выбиты окна, повреждены ворота и забор. Также возник пожар, который спасатели уже потушили.
Горел "Эпицентр"
По данным ОВА, в результате вражеского удара по Запорожью поврежден торговый центр. Возник пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
На опубликованных ОВА фотографиях видно, что речь идет о гипермаркете "Эпицентр".
Отключение электроэнергии
В результате вражеского удара без света остались около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.
"Как только позволит обстановка с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", — уточнил Федоров.
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