Ночная атака дронов на Запорожье: уничтожен "Эпицентр", поврежден дом, произошло отключение электроэнергии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 12 августа 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали Запорожье ударными дронами.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Поврежден дом

Как отмечается, в результате вражеской атаки на Запорожье поврежден частный дом.

Выбиты окна, повреждены ворота и забор. Также возник пожар, который спасатели уже потушили.

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Горел "Эпицентр"

По данным ОВА, в результате вражеского удара по Запорожью поврежден торговый центр. Возник пожар.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

На опубликованных ОВА фотографиях видно, что речь идет о гипермаркете "Эпицентр".













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Отключение электроэнергии

В результате вражеского удара без света остались около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.

"Как только позволит обстановка с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", — уточнил Федоров.