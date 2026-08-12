Полностью уничтожен: последствия удара РФ по "Эпицентру" в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 12 августа российские беспилотники уничтожили торговый центр сети "Эпицентр" в Запорожье.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как выглядит разрушенный гипермаркет

Фото: Дмитрий Смолиенко

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на среду, 12 августа 2026 года, войска РФ в очередной раз атаковали Запорожье ударными дронами.

Вследствие атаки был уничтожен "Эпицентр", поврежден частный дом. Также без света остались около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.

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