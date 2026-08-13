Украинские операторы дронов разгромили американскую бронетанковую бригаду на учениях НАТО

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В ходе учений НАТО в Германии бойцы Вооруженных сил Украины провели условный бой с подразделением армии США, в котором одержали убедительную победу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Мастерство украинских операторов и изменение тактики США

В ходе маневров "Совместная решимость" украинские военные провели противостояние с американской бронетанковой бригадой и разгромили ее. Операторы 412-го полка Nemesis с помощью разведывательных беспилотников оперативно выявляли американскую технику.

После этого по целям наносили удары с помощью FPV-дронов и бомбардировщиков.

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Из-за быстрого условного поражения техники организаторам даже приходилось возвращать её к сценарию учений, чтобы подразделения могли продолжать маневры.

В учениях принимали участие около 3500 американских военнослужащих, которые располагали штатными средствами радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам.

"С 2027 года Украина будет участвовать в учениях НАТО не только на практическом этапе, но и на этапе их планирования. Это позволит учитывать в сценариях Альянса реальный опыт современной войны, в частности противостояния российской армии и использования новых технологий на поле боя", - сообщил старший национальный представитель Украины в JATEC полковник Валерий Вишневский.

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Интеграция украинского опыта в стандарты НАТО

По словам Вишневского, Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию уже приступил к формированию программы работы на 2027 год.

Ключевыми задачами станут развитие оборонных инноваций, испытание совместных технологий в реальных боевых условиях, расширение участия Украины в учениях Альянса и использование украинского опыта для совершенствования подготовки военнослужащих стран НАТО.