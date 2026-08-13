317 1
Россияне атаковали Херсон дронами, погибли двое мужчин
Вечером в среду российские войска атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов Корабельный район Херсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
Смертельный удар в вечернее время
"Российские террористы убили еще двух человек в Херсоне. Около 21:50 оккупанты атаковали с помощью БПЛА двух мужчин в Корабельном районе города", - написал глава ОВА.
Личности погибших в настоящее время устанавливаются.
Накануне оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" Центральный район Херсона. В результате попаданий погибли два человека.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль