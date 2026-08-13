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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне атаковали Херсон дронами, погибли двое мужчин

Россия с помощью дронов убила двух мужчин в Херсоне

Вечером в среду российские войска атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов Корабельный район Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

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Смертельный удар в вечернее время

"Российские террористы убили еще двух человек в Херсоне. Около 21:50 оккупанты атаковали с помощью БПЛА двух мужчин в Корабельном районе города", - написал глава ОВА.

Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Накануне оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" Центральный район Херсона. В результате попаданий погибли два человека.

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