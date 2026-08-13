Кадровые перестановки: пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт завершает работу в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.
Кадровые изменения и новая роль в партии
По словам Трампа, Левитт решила покинуть пост, чтобы проводить больше времени с семьей и маленькими детьми. После ухода из Белого дома она станет одной из главных внешних советниц и влиятельным голосом в Республиканской партии в ходе подготовки к промежуточным выборам.
Также Трамп подчеркнул, что Ливитт проделала феноменальную работу в Белом доме и принимала активное участие в его переизбрании.
"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролин Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей - решение, которое я полностью понимаю и уважаю!", - написал он в соцсети Truth Social.
"Я не могу быть лучшей мамой для своих детей, оставаясь в постоянном ритме работы пресс-секретаря", - сказала она.
После отставки Левитт будет работать советницей президента США Дональда Трампа вне Белого дома и поддерживать Республиканскую партию и движение MAGA.
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