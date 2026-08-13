Кадровые перестановки: пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт завершает работу в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кадровые изменения и новая роль в партии

По словам Трампа, Левитт решила покинуть пост, чтобы проводить больше времени с семьей и маленькими детьми. После ухода из Белого дома она станет одной из главных внешних советниц и влиятельным голосом в Республиканской партии в ходе подготовки к промежуточным выборам.

Также Трамп подчеркнул, что Ливитт проделала феноменальную работу в Белом доме и принимала активное участие в его переизбрании.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролин Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей - решение, которое я полностью понимаю и уважаю!", - написал он в соцсети Truth Social.

Читайте также: Пресс-секретарь Белого дома связала насилие в отношении Трампа с демократами

"Я не могу быть лучшей мамой для своих детей, оставаясь в постоянном ритме работы пресс-секретаря", - сказала она.

После отставки Левитт будет работать советницей президента США Дональда Трампа вне Белого дома и поддерживать Республиканскую партию и движение MAGA.

Читайте: Трамп: После переговоров с Путиным Россия освободила бывшего морпеха США Гилмана "по гуманитарным соображениям"