204 боевых столкновения: РФ атаковала по 12 направлениям, наиболее ожесточенные бои - в Покровском, - Генштаб

За прошедшие сутки РФ нанесла удары по 12 направлениям, зафиксировано 204 боевых столкновения. Наибольшее количество атак было зафиксировано на Покровском, Славянском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанёс 78 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 066 дронов-камикадзе и осуществили 3 089 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты:

Коренек, Шпиль, Безсаловка, Середина-Буда, Яструбщина, Уланово, Нескучное, Рогизное, Бачевск, Сопич, Товстодубово, Шалыгино Сумской области;

Кривуша, Камень, Михальчина-Слобода Черниговской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили девять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Ольховатка и Колодязное.

На Купянском направлении произошла одна наступательная операция врага в сторону Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты четыре раза атаковали в сторону населенного пункта Новоселовка и в районе населенного пункта Заречное.

На Славянском направлении противник совершил 21 штурмовую операцию в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Федоровки Второй и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Торецкое.

Двадцать шесть атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Ивановка, Новый Донбасс, Светлое, Сергеевка, Новопавловка.

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На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 14 раз. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Гиркое, Ривное, Верхняя Терса, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в сторону Новояковлевки и Приморского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовые операции в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по восьми районам сосредоточения живой силы противника, трем артиллерийским системам и складу боеприпасов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также уничтожены три танка, три боевые бронированные машины, 51 артиллерийская система, реактивная система залпового огня, средство ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 1634 беспилотных летательных аппарата, 474 единицы автомобильной и шесть единиц специальной техники противника.

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