Против реактивных "шахедов" нужны реактивные перехватчики. Это нужно решать на государственном уровне, - разработчик БПЛА Яценко

Индустрия дронов

Имеющиеся украинские дроны-перехватчики эффективны против "шахедов", однако не способны справиться с реактивными БПЛА. Необходимо создать многоразовый реактивный перехватчик.

Об этом заявил разработчик БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По его словам, имеющиеся в Украине перехватчики против "шахидов" решают поставленную задачу. Но против реактивных аппаратов, в частности "Бандероль", - нет.

"И это не вопрос доработки. Разрыв по скорости сближения и по имеющейся энергии не покрывается модернизацией винтовой платформы. Нужен другой класс изделия. Сейчас такие цели отрабатываются зенитными ракетами. Стоимость перехвата на порядки выше стоимости цели - размен, который противник сознательно закладывает в свою тактику. При его темпах производства мы этот обмен не выиграем.

Решение - реактивный перехватчик с возвращением и повторным применением. Многоразовость здесь связана не с удобством эксплуатации, а с тем, чтобы стоимость перехвата стала приемлемой при массовом применении", — подчеркнул Яценко.

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Как это реализовать?

"1. КОНСОРЦИУМ. Распределение по компетенциям: система наведения и захвата цели, БЧ и подрыв, канал управления и защита от помех, планер, наземный сегмент и интеграция в контур ПВО. Отдельно - силовая установка: собственного серийного реактивного двигателя нужного класса у нас нет, и именно это узкое место нужно устранять в первую очередь. Либо локализация производства с партнером, либо целевая программа под конкретные ТТХ. Ни один производитель не может обеспечить весь стек в приемлемые сроки.

2. ТТХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ НА УРОВНЕ СНБО. Диапазон скоростей и высот, время реакции от обнаружения до запуска, тип наведения на конечной участке, схема возвращения и посадки, предельная стоимость перехвата, требования к интеграции с имеющимся контуром обнаружения. Без единой рамки получим несовместимые прототипы вместо серии.

3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. Летные испытания, подготовка оснащения, кодификация и подготовка обслуживающего персонала - одновременно, а не последовательно. Последовательная схема занимает два года. Столько времени у нас нет", - рассказал разработчик.

Яценко отметил, что в Украине есть компетенции: наведение, планер, производственная база, боевая статистика применения, которой нет ни у кого в мире.

"Нет собственного реактивного двигателя - это и есть ключевой вопрос, который нужно решать на государственном уровне, а не оставлять каждому производителю в отдельности. Не хватает координации и утвержденных требований.

Готовы участвовать в консорциуме, предоставив свои мощности. Открыт для контактов с производителями и профильными структурами", - подытожил он.

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