Чтобы развивать в Украине производство ракет, нужно обеспечить производителей ракетным топливом, - разработчик БпЛА "Довбуш" Яценко. ВИДЕО
В настоящее время в Украине есть только один государственный производитель ракет, украинские разработчики дронов готовы присоединиться к развитию этой сферы, однако этому мешает отсутствие твердого ракетного топлива.
Об этом заявил разработчик БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко, сообщает Цензор.НЕТ.
Необходимо непосредственное участие государства
"В сфере ракет в Украине нет конкуренции. И это очень большая проблема, потому что только конкуренция улучшает качество и снижает цену. Ее, к сожалению, сейчас нет. Есть объективная причина. Настоящая проблема — это твердое топливо для ракет. Вот вы помните, как в конце или в середине 90-х Украина разрушала собственное ракетное производство, в том числе и производство ракетного топлива. Сейчас фактически у нас нет его производства в Украине. Мы можем закупать уже готовое ракетное топливо. Его в Европе производят несколько предприятий, но это контракты исключительно на уровне "государство - государство". Поэтому для этого требуется непосредственное участие президента и министра обороны", - рассказал Владимир Яценко.
Он отметил, что производители готовы делать государству переплату по этим контрактам.
"Мы готовы делать предоплату, покупайте за наши деньги, за деньги других производителей. Дайте нам, и мы начнем производить ракеты. Мы будем проводить сотни запусков, сотни экспериментов и где-то за довольно короткое время мы придем к тому, что у нас будут свои баллистические ракеты, не крылатые, а именно баллистические. Будут свои ракеты-перехватчики. И мы действительно, как государство, выйдем в высшую лигу стран, производящих вооружение. Будет твердое топливо, будут ракеты", - отметил Яценко.
Нужно привлечь до 10 самых мощных производителей
По его словам, к производству украинских ракет нужно привлечь до 10 самых мощных производителей, чтобы создать конкуренцию и снизить цену, как это сейчас происходит в сфере беспилотных систем.
"Нам нужно действовать комплексно. Привлечь 5-10 самых мощных производителей. Не одного государственного, как сейчас. Создать конкуренцию, снизить планку входа в этот бизнес. За наши деньги, пожалуйста, помогите нам купить либо оборудование для производства ракетного топлива, либо готовое твердое топливо", - призвал Яценко.
І навіть тепер, на 5-му році повномасштабної війни сотні мільярдів бюджетних коштів перепомповуються через фірмочки одноплемінників президента, прикриваючись виробництвом фанерних літачківі і піноплатових макетів якигось FP-7 чи FP-9 .
Як він про то каже, не можна фінансувати виробництво тих ракет, бо ж є незадоволені...
Павлоградський хімзавод був зупинений ще у 2020-му, бо настала ера пасматреть в глаза і дагаваріцца пасрєдінє.
Результат за вікном... але хоть паржьом, курва...
так Фраєр Понт вже все сам робить
На практиці якось виплило, що без імпорту комплектуючих хер, що виходить.
А зброя їде вторинною, як побічний продукт.
Знищити це кубло разом з тими кого вони поставили на потоки грошей.
Це паразити, глисти в тілі держави.
Якщо Україна стане на коліна перед Богом, переможемо без ракет.
Якщо ні, ракети не допоможуть
Так і нам дали можливості сотні міліардів західної допомоги і треба було робити ракети, а натомість наробили десятки чиновників, що тікають з награбованим.