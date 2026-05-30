Чтобы развивать в Украине производство ракет, нужно обеспечить производителей ракетным топливом, - разработчик БпЛА "Довбуш" Яценко. ВИДЕО

В настоящее время в Украине есть только один государственный производитель ракет, украинские разработчики дронов готовы присоединиться к развитию этой сферы, однако этому мешает отсутствие твердого ракетного топлива.

Об этом заявил разработчик БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимо непосредственное участие государства

"В сфере ракет в Украине нет конкуренции. И это очень большая проблема, потому что только конкуренция улучшает качество и снижает цену. Ее, к сожалению, сейчас нет. Есть объективная причина. Настоящая проблема — это твердое топливо для ракет. Вот вы помните, как в конце или в середине 90-х Украина разрушала собственное ракетное производство, в том числе и производство ракетного топлива. Сейчас фактически у нас нет его производства в Украине. Мы можем закупать уже готовое ракетное топливо. Его в Европе производят несколько предприятий, но это контракты исключительно на уровне "государство - государство". Поэтому для этого требуется непосредственное участие президента и министра обороны", - рассказал Владимир Яценко.

Он отметил, что производители готовы делать государству переплату по этим контрактам.

"Мы готовы делать предоплату, покупайте за наши деньги, за деньги других производителей. Дайте нам, и мы начнем производить ракеты. Мы будем проводить сотни запусков, сотни экспериментов и где-то за довольно короткое время мы придем к тому, что у нас будут свои баллистические ракеты, не крылатые, а именно баллистические. Будут свои ракеты-перехватчики. И мы действительно, как государство, выйдем в высшую лигу стран, производящих вооружение. Будет твердое топливо, будут ракеты", - отметил Яценко.

Нужно привлечь до 10 самых мощных производителей

По его словам, к производству украинских ракет нужно привлечь до 10 самых мощных производителей, чтобы создать конкуренцию и снизить цену, как это сейчас происходит в сфере беспилотных систем.

"Нам нужно действовать комплексно. Привлечь 5-10 самых мощных производителей. Не одного государственного, как сейчас. Создать конкуренцию, снизить планку входа в этот бизнес. За наши деньги, пожалуйста, помогите нам купить либо оборудование для производства ракетного топлива, либо готовое твердое топливо", - призвал Яценко.

Але настало 21 квітня 2019-го...
І навіть тепер, на 5-му році повномасштабної війни сотні мільярдів бюджетних коштів перепомповуються через фірмочки одноплемінників президента, прикриваючись виробництвом фанерних літачківі і піноплатових макетів якигось FP-7 чи FP-9 .
Як він про то каже, не можна фінансувати виробництво тих ракет, бо ж є незадоволені...
Павлоградський хімзавод був зупинений ще у 2020-му, бо настала ера пасматреть в глаза і дагаваріцца пасрєдінє.
Результат за вікном... але хоть паржьом, курва...
30.05.2026 15:10 Ответить
Зелений мародер не фінансуватиме розробки конкурентів, бо то бюджетом ділитись треба. Краще своїм - абхазький мавпі чи московському пархатому, бо є гешефт.
30.05.2026 15:02 Ответить
Офіційно ще у 2016-2019 роках керівництво РНБО та оборонного сектору звітувало про створення повністю замкненого циклу виробництва ракетного озброєння - від корпусів і систем наведення до змішування власного палива. Це дозволяло не залежати від іноземних постачальників у критичних компонентах.
30.05.2026 15:03 Ответить
За 5 років війни від Павлоградського хімічного заводу нічого не залишилось, а це був єдиний виробник твердого палива. Так що все залежить від імпорту.
30.05.2026 16:10 Ответить
А що в нас залишилося?
30.05.2026 17:33 Ответить
та ви шо ?!

так Фраєр Понт вже все сам робить

.
30.05.2026 15:07 Ответить
Тільки на словах.
На практиці якось виплило, що без імпорту комплектуючих хер, що виходить.
30.05.2026 15:13 Ответить
На ту ракету немає двигунів,на цю немає палива,Фраєра пролетіли.
30.05.2026 18:04 Ответить
Когда-нибудь все будет. В конце туннеля.
30.05.2026 15:09 Ответить
Похерили своє виробництво ракет - виробництво зброї це прибутковий бізнес - чому в нас така недалека верхівка?
30.05.2026 15:16 Ответить
Бо приоритетом є не виробництво зброї, а прилаштування "своїх" на потоки.
А зброя їде вторинною, як побічний продукт.
30.05.2026 15:19 Ответить
Правильно все каже. Створили одну Firepoint, розпіарили, вбухали купу бабла, а реально літають лише дрони. Від "Фламінго" практично жодної користі. Пару влучань і все. (останній епічний фейл був у Чебоксарах, судячи з усього). З балістикою взагалі мутна якась історія. Штілерман у останньому інтерв'ю з Курбановою https://youtu.be/QPwdLZM1roo?t=2153 заявив, що нам вже не потрібна ракета, яка летить на 200 км. Типу, вони вже зробили дрон, який несе 200 кг вибухівки на таку ж відстань. Тобто про FP-7, про яку тут писали, вже можна забути. Тепер у нього лише FP-9 у пріоритеті. І буде вона десь восени, але не уточнив якого року.
30.05.2026 15:17 Ответить
30.05.2026 15:29 Ответить
Ракету створили, але ж на зеленому дусі вона не полетить
30.05.2026 15:21 Ответить
Щоб розвивати в Україні виробництво ракет, потрібно забезпечити Україну президентом .який би забезпечував Україну і паливом для виробників ракет та іншими видами неохідного озброєння, а не прзидента зрадників і грабіжників України і українського народу....
30.05.2026 15:38 Ответить
Так нам не потрібні балістичні ракети? Чи вони вже є але ми про це не знаємо. Це секрет?
30.05.2026 15:57 Ответить
Візьми прізвище Я-ЦУКМАН - і бабло повалить - особливо, якщо пообіцяєш - вілдправляти двушечку деркакчу і Ще трошки на банкову((((((((
30.05.2026 15:55 Ответить
Єдина перепона на шляху виробництва балістичного озброєння - це кодляк кварталу95.
Знищити це кубло разом з тими кого вони поставили на потоки грошей.
Це паразити, глисти в тілі держави.
30.05.2026 16:03 Ответить
А до того кому яйця мішали? Всі "кодли" в нас такі і 95й квартал і всі хто до них був!
30.05.2026 16:16 Ответить
Ви не порівнюйте *"й з обрубаним пальцем.
30.05.2026 17:52 Ответить
Потрібне власне виробництво. Так, на першому етапі закупівля промислового обладнання дорожче, але далі ми можемо самостійно виробляти, розробляти нові види палива, експериментувати і вдосконалювати під потреби, а не борсатись в міждержавному бюрократизмі. До розвалу ********** може пройти багато часу. Війна з кацапами буду ще довго, а коли вона припиниться ми побачимо на порозі Китай. Їх теж доведеться *******... То ж треба власний ВПК.
30.05.2026 16:09 Ответить
Питання а де його строїти? Це дуже небезпечне виробництво, люба ракета там зробить воронку розміром з завод =(
30.05.2026 16:18 Ответить
Не знаю. Всі країни це питання якось вирішують, а це означає що рішення є і не одне.
30.05.2026 16:56 Ответить
А у всіх країн війна йде і заводи під ракетними ударами?
30.05.2026 18:01 Ответить
Будь який військовий завод з фундаменту будується з розрахунку на війну і бойові дії. Військові заводи Німеччини працювали навіть після капітуляції і кацапи розібрали вивезли після війни з Німеччини 4400 заводів і фабрик. Тоді ракет не було, але були бомби з масою вибухівки яка в декілька разів більша за те що прилітає по нас сьогодні.
30.05.2026 18:59 Ответить
А вибухові речовини десь беремо наразі, і нічого не заважає.
30.05.2026 19:50 Ответить
Україні потрібна профспілка військових, яка обрубає руки і голови саботажникам. Для наших мізків це занадто складна технологія, недосяжна. Її навіть у дискурс ввести неможливо.
30.05.2026 16:24 Ответить
Да ничего там сложного. Обычно это всегда называли военной диктатурой. Там все просто на самом деле.
30.05.2026 16:39 Ответить
Ілюстрація додається.
30.05.2026 17:47 Ответить
30.05.2026 16:34 Ответить
Пока нынешнее кодло будет при власти, никаких ракет не будет. Как и хотя бы приблизительного паритета в ударной составляющей. Да ничего не будет кроме полукустарной сборки фанерных дронов и китайских мавиков. Но для этого нужно как минимум остановит войну. А це, не на часі. Потому что если ее остановить, то она опять начнется. Замкнутый круг.
30.05.2026 16:37 Ответить
Усе в Божих руках
Якщо Україна стане на коліна перед Богом, переможемо без ракет.
Якщо ні, ракети не допоможуть
30.05.2026 17:05 Ответить
Навіть в Біблії бог дає можливості, але людина сама повинна щось зробити для використання тих можливостей. Одною вірою, без ніяких дій не переможеш.

Так і нам дали можливості сотні міліардів західної допомоги і треба було робити ракети, а натомість наробили десятки чиновників, що тікають з награбованим.
30.05.2026 19:37 Ответить
То сорочка коротка,то щось по коліна,то понос,то золотуха.П'ятий рік війна тепер вияснилось що не має ракетного палива.Поки закрутиться маховик знову півроку чекати треба.Ракети потрібні були ще"вчора",в влада чи спеціально це робить?
30.05.2026 17:21 Ответить
 
 