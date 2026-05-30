Чтобы развивать в Украине производство ракет, нужно обеспечить производителей ракетным топливом, - разработчик БпЛА "Довбуш" Яценко. ВИДЕО

В настоящее время в Украине есть только один государственный производитель ракет, украинские разработчики дронов готовы присоединиться к развитию этой сферы, однако этому мешает отсутствие твердого ракетного топлива.

Об этом заявил разработчик БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимо непосредственное участие государства

"В сфере ракет в Украине нет конкуренции. И это очень большая проблема, потому что только конкуренция улучшает качество и снижает цену. Ее, к сожалению, сейчас нет. Есть объективная причина. Настоящая проблема — это твердое топливо для ракет. Вот вы помните, как в конце или в середине 90-х Украина разрушала собственное ракетное производство, в том числе и производство ракетного топлива. Сейчас фактически у нас нет его производства в Украине. Мы можем закупать уже готовое ракетное топливо. Его в Европе производят несколько предприятий, но это контракты исключительно на уровне "государство - государство". Поэтому для этого требуется непосредственное участие президента и министра обороны", - рассказал Владимир Яценко.

Он отметил, что производители готовы делать государству переплату по этим контрактам.

"Мы готовы делать предоплату, покупайте за наши деньги, за деньги других производителей. Дайте нам, и мы начнем производить ракеты. Мы будем проводить сотни запусков, сотни экспериментов и где-то за довольно короткое время мы придем к тому, что у нас будут свои баллистические ракеты, не крылатые, а именно баллистические. Будут свои ракеты-перехватчики. И мы действительно, как государство, выйдем в высшую лигу стран, производящих вооружение. Будет твердое топливо, будут ракеты", - отметил Яценко.

Нужно привлечь до 10 самых мощных производителей

По его словам, к производству украинских ракет нужно привлечь до 10 самых мощных производителей, чтобы создать конкуренцию и снизить цену, как это сейчас происходит в сфере беспилотных систем.

"Нам нужно действовать комплексно. Привлечь 5-10 самых мощных производителей. Не одного государственного, как сейчас. Создать конкуренцию, снизить планку входа в этот бизнес. За наши деньги, пожалуйста, помогите нам купить либо оборудование для производства ракетного топлива, либо готовое твердое топливо", - призвал Яценко.

