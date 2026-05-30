Щоб розвивати в Україні виробництво ракет, потрібно забезпечити виробників ракетним паливом, - розробник БПЛА "Довбуш" Яценко. ВIДЕО

Наразі в Україні є лише один державний виробник ракет, українські розробники дронів готові долучитися до розвитку цієї сфери, однак цьому перешкоджає відсутність твердого ракетного палива.

Про це заявив розробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

Потрібна безпосередня участь держави

"У темі ракет в Україні нема конкуренції. І це дуже велика проблема, бо тільки конкуренція поліпшує якість та знижує ціну. Її на, на жаль, зараз немає. Є об'єктивна причина. Справжня проблема - це тверде паливо для ракет. От ви пам'ятаєте, як наприкінці або в середині 90-х Україна руйнувала власне ракетне виробництво, в тому числі і виробництво ракетного палива. Зараз фактично ми не маємо його виробництва в Україні. Ми можемо закуповувати вже готове ракетне паливо. Його в Європі виробляють декілька підприємств, але це контракти виключно на рівні "держава - держава". Тому для цього потрібна безпосередня участь президента та міністра оборони", - розповів Володимир Яценко.

Він зазначив, що виробники готові робити державі переплату за цими контрактами.

"Ми готові робити передплату, купуйте за наші гроші, за гроші інших виробників. Давайте нам, і ми почнемо виробляти ракети. Ми будемо робити сотні запусків, сотні експериментів і десь за досить короткий час ми прийдемо до того, що у нас будуть свої балістичні ракети, не крилаті, а саме балістичні. Будуть свої ракети перехоплювачі. І ми дійсно, як держава, вийдемо у вищу лігу країн, які виробляють озброєння. Буде тверде паливо, будуть ракети", - зазначив Яценко.

Потрібно залучити до 10 найпотужніших виробників

За його словами, до виробництва українських ракет потрібно залучити до 10 найпотужніших виробників, щоб створити конкуренцію та знизити ціну, як це зараз відбувається в сфері безпілотних систем.

"Нам треба діяти комплексно. Залучити 5-10 найпотужніших виробників. Не одного державного, як є зараз. Створити конкуренцію, понизити планку входу до цього бізнесу. За наші гроші, будь ласка, допоможіть нам купити або обладнання, для виробництва ракетного палива, або готове тверде паливо", - закликав Яценко.

