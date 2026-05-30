Щоб розвивати в Україні виробництво ракет, потрібно забезпечити виробників ракетним паливом, - розробник БПЛА "Довбуш" Яценко. ВIДЕО
Наразі в Україні є лише один державний виробник ракет, українські розробники дронів готові долучитися до розвитку цієї сфери, однак цьому перешкоджає відсутність твердого ракетного палива.
Про це заявив розробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко, інформує Цензор.НЕТ.
Потрібна безпосередня участь держави
"У темі ракет в Україні нема конкуренції. І це дуже велика проблема, бо тільки конкуренція поліпшує якість та знижує ціну. Її на, на жаль, зараз немає. Є об'єктивна причина. Справжня проблема - це тверде паливо для ракет. От ви пам'ятаєте, як наприкінці або в середині 90-х Україна руйнувала власне ракетне виробництво, в тому числі і виробництво ракетного палива. Зараз фактично ми не маємо його виробництва в Україні. Ми можемо закуповувати вже готове ракетне паливо. Його в Європі виробляють декілька підприємств, але це контракти виключно на рівні "держава - держава". Тому для цього потрібна безпосередня участь президента та міністра оборони", - розповів Володимир Яценко.
Він зазначив, що виробники готові робити державі переплату за цими контрактами.
"Ми готові робити передплату, купуйте за наші гроші, за гроші інших виробників. Давайте нам, і ми почнемо виробляти ракети. Ми будемо робити сотні запусків, сотні експериментів і десь за досить короткий час ми прийдемо до того, що у нас будуть свої балістичні ракети, не крилаті, а саме балістичні. Будуть свої ракети перехоплювачі. І ми дійсно, як держава, вийдемо у вищу лігу країн, які виробляють озброєння. Буде тверде паливо, будуть ракети", - зазначив Яценко.
Потрібно залучити до 10 найпотужніших виробників
За його словами, до виробництва українських ракет потрібно залучити до 10 найпотужніших виробників, щоб створити конкуренцію та знизити ціну, як це зараз відбувається в сфері безпілотних систем.
"Нам треба діяти комплексно. Залучити 5-10 найпотужніших виробників. Не одного державного, як є зараз. Створити конкуренцію, понизити планку входу до цього бізнесу. За наші гроші, будь ласка, допоможіть нам купити або обладнання, для виробництва ракетного палива, або готове тверде паливо", - закликав Яценко.
І навіть тепер, на 5-му році повномасштабної війни сотні мільярдів бюджетних коштів перепомповуються через фірмочки одноплемінників президента, прикриваючись виробництвом фанерних літачківі і піноплатових макетів якигось FP-7 чи FP-9 .
Як він про то каже, не можна фінансувати виробництво тих ракет, бо ж є незадоволені...
Павлоградський хімзавод був зупинений ще у 2020-му, бо настала ера пасматреть в глаза і дагаваріцца пасрєдінє.
Результат за вікном... але хоть паржьом, курва...
так Фраєр Понт вже все сам робить
На практиці якось виплило, що без імпорту комплектуючих хер, що виходить.
А зброя їде вторинною, як побічний продукт.
Знищити це кубло разом з тими кого вони поставили на потоки грошей.
Це паразити, глисти в тілі держави.
Так і нам дали можливості сотні міліардів західної допомоги і треба було робити ракети, а натомість наробили десятки чиновників, що тікають з награбованим.