Виробництво балістичних ракет в Україні
Щоб розвивати в Україні виробництво ракет, потрібно забезпечити виробників ракетним паливом, - розробник БПЛА "Довбуш" Яценко. ВIДЕО

Наразі в Україні є лише один державний виробник ракет, українські розробники дронів готові долучитися до розвитку цієї сфери, однак цьому перешкоджає відсутність твердого ракетного палива.

Про це заявив розробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

Потрібна безпосередня участь держави

"У темі ракет в Україні нема конкуренції. І це дуже велика проблема, бо тільки конкуренція поліпшує якість та знижує ціну. Її на, на жаль, зараз немає. Є об'єктивна причина. Справжня проблема - це тверде паливо для ракет. От ви пам'ятаєте, як наприкінці або в середині 90-х Україна руйнувала власне ракетне виробництво, в тому числі і виробництво ракетного палива. Зараз фактично ми не маємо його виробництва в Україні. Ми можемо закуповувати вже готове ракетне паливо. Його в Європі виробляють декілька підприємств, але це контракти виключно на рівні "держава - держава". Тому для цього потрібна безпосередня участь президента та міністра оборони", - розповів Володимир Яценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українську балістику не хочуть не лише в РФ. Причини в бізнесі та конкуренції, - Зеленський

Він зазначив, що виробники готові робити державі переплату за цими контрактами.

"Ми готові робити передплату, купуйте за наші гроші, за гроші інших виробників. Давайте нам, і ми почнемо виробляти ракети. Ми будемо робити сотні запусків, сотні експериментів і десь за досить короткий час ми прийдемо до того, що у нас будуть свої балістичні ракети, не крилаті, а саме балістичні. Будуть свої ракети перехоплювачі. І ми дійсно, як держава, вийдемо у вищу лігу країн, які виробляють озброєння. Буде тверде паливо, будуть ракети", - зазначив Яценко.

Потрібно залучити до 10 найпотужніших виробників

За його словами, до виробництва українських ракет потрібно залучити до 10 найпотужніших виробників, щоб створити конкуренцію та знизити ціну, як це зараз відбувається в сфері безпілотних систем.

"Нам треба діяти комплексно. Залучити 5-10 найпотужніших виробників. Не одного державного, як є зараз. Створити конкуренцію, понизити планку входу до цього бізнесу. За наші гроші, будь ласка, допоможіть нам купити або обладнання, для виробництва ракетного палива, або готове тверде паливо", - закликав Яценко.

Також читайте: Fire Point представила макети балістичних ракет FP-7 та FP-9 на конференції в Жешуві. ФОТО

ракети (4435) Яценко Володимир (28)
Топ коментарі
Але настало 21 квітня 2019-го...
І навіть тепер, на 5-му році повномасштабної війни сотні мільярдів бюджетних коштів перепомповуються через фірмочки одноплемінників президента, прикриваючись виробництвом фанерних літачківі і піноплатових макетів якигось FP-7 чи FP-9 .
Як він про то каже, не можна фінансувати виробництво тих ракет, бо ж є незадоволені...
Павлоградський хімзавод був зупинений ще у 2020-му, бо настала ера пасматреть в глаза і дагаваріцца пасрєдінє.
Результат за вікном... але хоть паржьом, курва...
показати весь коментар
30.05.2026 15:10 Відповісти
Зелений мародер не фінансуватиме розробки конкурентів, бо то бюджетом ділитись треба. Краще своїм - абхазький мавпі чи московському пархатому, бо є гешефт.
показати весь коментар
30.05.2026 15:02 Відповісти
Офіційно ще у 2016-2019 роках керівництво РНБО та оборонного сектору звітувало про створення повністю замкненого циклу виробництва ракетного озброєння - від корпусів і систем наведення до змішування власного палива. Це дозволяло не залежати від іноземних постачальників у критичних компонентах.
показати весь коментар
30.05.2026 15:03 Відповісти
За 5 років війни від Павлоградського хімічного заводу нічого не залишилось, а це був єдиний виробник твердого палива. Так що все залежить від імпорту.
показати весь коментар
30.05.2026 16:10 Відповісти
А що в нас залишилося?
показати весь коментар
30.05.2026 17:33 Відповісти
та ви шо ?!

так Фраєр Понт вже все сам робить

.
показати весь коментар
30.05.2026 15:07 Відповісти
Тільки на словах.
На практиці якось виплило, що без імпорту комплектуючих хер, що виходить.
показати весь коментар
30.05.2026 15:13 Відповісти
На ту ракету немає двигунів,на цю немає палива,Фраєра пролетіли.
показати весь коментар
30.05.2026 18:04 Відповісти
Когда-нибудь все будет. В конце туннеля.
показати весь коментар
30.05.2026 15:09 Відповісти
Похерили своє виробництво ракет - виробництво зброї це прибутковий бізнес - чому в нас така недалека верхівка?
показати весь коментар
30.05.2026 15:16 Відповісти
Бо приоритетом є не виробництво зброї, а прилаштування "своїх" на потоки.
А зброя їде вторинною, як побічний продукт.
показати весь коментар
30.05.2026 15:19 Відповісти
Правильно все каже. Створили одну Firepoint, розпіарили, вбухали купу бабла, а реально літають лише дрони. Від "Фламінго" практично жодної користі. Пару влучань і все. (останній епічний фейл був у Чебоксарах, судячи з усього). З балістикою взагалі мутна якась історія. Штілерман у останньому інтерв'ю з Курбановою https://youtu.be/QPwdLZM1roo?t=2153 заявив, що нам вже не потрібна ракета, яка летить на 200 км. Типу, вони вже зробили дрон, який несе 200 кг вибухівки на таку ж відстань. Тобто про FP-7, про яку тут писали, вже можна забути. Тепер у нього лише FP-9 у пріоритеті. І буде вона десь восени, але не уточнив якого року.
показати весь коментар
30.05.2026 15:17 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 15:29 Відповісти
Ракету створили, але ж на зеленому дусі вона не полетить
показати весь коментар
30.05.2026 15:21 Відповісти
Щоб розвивати в Україні виробництво ракет, потрібно забезпечити Україну президентом .який би забезпечував Україну і паливом для виробників ракет та іншими видами неохідного озброєння, а не прзидента зрадників і грабіжників України і українського народу....
показати весь коментар
30.05.2026 15:38 Відповісти
Так нам не потрібні балістичні ракети? Чи вони вже є але ми про це не знаємо. Це секрет?
показати весь коментар
30.05.2026 15:57 Відповісти
Візьми прізвище Я-ЦУКМАН - і бабло повалить - особливо, якщо пообіцяєш - вілдправляти двушечку деркакчу і Ще трошки на банкову((((((((
показати весь коментар
30.05.2026 15:55 Відповісти
Єдина перепона на шляху виробництва балістичного озброєння - це кодляк кварталу95.
Знищити це кубло разом з тими кого вони поставили на потоки грошей.
Це паразити, глисти в тілі держави.
показати весь коментар
30.05.2026 16:03 Відповісти
А до того кому яйця мішали? Всі "кодли" в нас такі і 95й квартал і всі хто до них був!
показати весь коментар
30.05.2026 16:16 Відповісти
Ви не порівнюйте *"й з обрубаним пальцем.
показати весь коментар
30.05.2026 17:52 Відповісти
Потрібне власне виробництво. Так, на першому етапі закупівля промислового обладнання дорожче, але далі ми можемо самостійно виробляти, розробляти нові види палива, експериментувати і вдосконалювати під потреби, а не борсатись в міждержавному бюрократизмі. До розвалу ********** може пройти багато часу. Війна з кацапами буду ще довго, а коли вона припиниться ми побачимо на порозі Китай. Їх теж доведеться *******... То ж треба власний ВПК.
показати весь коментар
30.05.2026 16:09 Відповісти
Питання а де його строїти? Це дуже небезпечне виробництво, люба ракета там зробить воронку розміром з завод =(
показати весь коментар
30.05.2026 16:18 Відповісти
Не знаю. Всі країни це питання якось вирішують, а це означає що рішення є і не одне.
показати весь коментар
30.05.2026 16:56 Відповісти
А у всіх країн війна йде і заводи під ракетними ударами?
показати весь коментар
30.05.2026 18:01 Відповісти
Будь який військовий завод з фундаменту будується з розрахунку на війну і бойові дії. Військові заводи Німеччини працювали навіть після капітуляції і кацапи розібрали вивезли після війни з Німеччини 4400 заводів і фабрик. Тоді ракет не було, але були бомби з масою вибухівки яка в декілька разів більша за те що прилітає по нас сьогодні.
показати весь коментар
30.05.2026 18:59 Відповісти
А вибухові речовини десь беремо наразі, і нічого не заважає.
показати весь коментар
30.05.2026 19:50 Відповісти
Україні потрібна профспілка військових, яка обрубає руки і голови саботажникам. Для наших мізків це занадто складна технологія, недосяжна. Її навіть у дискурс ввести неможливо.
показати весь коментар
30.05.2026 16:24 Відповісти
Да ничего там сложного. Обычно это всегда называли военной диктатурой. Там все просто на самом деле.
показати весь коментар
30.05.2026 16:39 Відповісти
Ілюстрація додається.
показати весь коментар
30.05.2026 17:47 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 16:34 Відповісти
Пока нынешнее кодло будет при власти, никаких ракет не будет. Как и хотя бы приблизительного паритета в ударной составляющей. Да ничего не будет кроме полукустарной сборки фанерных дронов и китайских мавиков. Но для этого нужно как минимум остановит войну. А це, не на часі. Потому что если ее остановить, то она опять начнется. Замкнутый круг.
показати весь коментар
30.05.2026 16:37 Відповісти
Усе в Божих руках
Якщо Україна стане на коліна перед Богом, переможемо без ракет.
Якщо ні, ракети не допоможуть
показати весь коментар
30.05.2026 17:05 Відповісти
Навіть в Біблії бог дає можливості, але людина сама повинна щось зробити для використання тих можливостей. Одною вірою, без ніяких дій не переможеш.

Так і нам дали можливості сотні міліардів західної допомоги і треба було робити ракети, а натомість наробили десятки чиновників, що тікають з награбованим.
показати весь коментар
30.05.2026 19:37 Відповісти
То сорочка коротка,то щось по коліна,то понос,то золотуха.П'ятий рік війна тепер вияснилось що не має ракетного палива.Поки закрутиться маховик знову півроку чекати треба.Ракети потрібні були ще"вчора",в влада чи спеціально це робить?
показати весь коментар
30.05.2026 17:21 Відповісти
 
 