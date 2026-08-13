Проти реактивних "шахедів" потрібні реактивні перехоплювачі. Це треба вирішувати на державному рівні, - розробник БПЛА Яценко

Індустрія дронів

Наявні українські дрони-перехоплювачі ефективні проти "шахедів", однак не можуть впоратися з реактивними БпЛА. Потрібно створювати багаторазовий реактивний перехоплювач.

Про це заявив розробник БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, наявні в Україні перехоплювачі проти "шахедів" закривають задачу. Але проти реактивних апаратів, зокрема "Бандероль" - ні.

"І це не питання доопрацювання. Розрив за швидкістю зближення та за наявною енергією не покривається модернізацією гвинтової платформи. Потрібен інший клас виробу. Зараз такі цілі відпрацьовуються зенітними ракетами. Вартість перехоплення на порядки вища за вартість цілі — розмін, який противник свідомо закладає у свою тактику. За його темпів виробництва ми цей обмін не виграємо.

Рішення - реактивний перехоплювач із поверненням і повторним застосуванням. Багаторазовість тут не про зручність експлуатації, а про те, щоб вартість перехоплення стала прийнятною за масового застосування", - наголосив Яценко.

Також читайте: Упродовж липня підрозділи безпілотних систем ЗСУ виконали понад 449 тисяч завдань, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Як це реалізувати?

"1. КОНСОРЦІУМ. Розподіл за компетенціями: система наведення та захоплення цілі, БЧ і підрив, канал управління та завадозахищеність, планер, наземний сегмент та інтеграція в контур ППО. Окремо — силова установка: власного серійного реактивного двигуна потрібного класу в нас немає, і саме це вузьке місце треба закривати першим. Або локалізація виробництва з партнером, або цільова програма під конкретні ТТХ. Жоден виробник не закриває весь стек у прийнятні строки.

2. ТТХ, ЗАТВЕРДЖЕНІ НА РІВНІ РНБО. Діапазон швидкостей і висот, час реакції від виявлення до пуску, тип наведення на кінцевій ділянці, схема повернення та посадки, гранична вартість перехоплення, вимоги до інтеграції з наявним контуром виявлення. Без єдиної рамки отримаємо несумісні прототипи замість серії.

3. ПАРАЛЕЛЬНІ ПРОЦЕСИ. Льотні випробування, підготовка оснащення, кодифікація та підготовка обслуг — одночасно, а не послідовно. Послідовна схема дає два роки. Стільки часу в нас немає", - пояснив розробник.

Яценко відзначив, що в Україні є компетенції: наведення, планер, виробнича база, бойова статистика застосування, якої немає ні в кого у світі.

"Немає власного реактивного двигуна — це і є ключове питання, яке треба вирішувати на державному рівні, а не залишати кожному виробнику окремо. Бракує координації та затверджених вимог.

Готові брати участь у консорціумі своїми потужностями. Відкритий до контакту з виробниками та профільними структурами", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щоб розвивати в Україні виробництво ракет, потрібно забезпечити виробників ракетним паливом, - розробник БПЛА "Довбуш" Яценко. ВIДЕО