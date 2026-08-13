В оккупированном Севастополе взорвали предполагаемого заместителя командира бригады подводных лодок ЧФ РФ Шагеева
В оккупированном Севастополе утром 13 августа в результате взрыва погиб мужчина. По информации, распространяемой российскими и украинскими Telegram-каналами, погибшим может быть заместитель командира 4-й отдельной подводной бригады Черноморского флота РФ Роберт Шагеев, который после оккупации Крыма перешел на сторону России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности ASTRA и местный Telegram-канал"ЧП/Севастополь".
Взрывчатку могли заложить в урну
Взрыв произошел на Столетовском проспекте. По предварительным данным российских источников, мужчина спускался по лестнице вместе с другом, когда раздался взрыв. От полученных травм он скончался на месте.
Предположительно, взрывное устройство могло быть заложено в урне возле скамейки.
Прокремлевский Telegram-канал Mash также утверждает, что к взрыву может быть причастна женщина с рюкзаком, которая якобы следила за мужчиной. Подтверждений этой информации пока нет.
Среди погибших может быть Роберт Шагеев
В Telegram-каналах распространяется информация, что в результате взрыва мог погибнуть Роберт Шагеев — заместитель командира 4-й отдельной подводной бригады Черноморского флота РФ.
По имеющейся информации, Шагеев ранее был офицером Военно-морских сил Украины, однако после российской оккупации Крыма в 2014 году перешел на сторону РФ.
В то же время официального подтверждения того, что погибшим является именно Шагеев, на данный момент нет.
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