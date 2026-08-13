В окупованому Севастополі підірвали ймовірного заступника командира бригади підводних човнів ЧФ РФ Шагєєва

В окупованому Севастополі вранці 13 серпня внаслідок вибуху загинув чоловік. За інформацією, яку поширюють російські та українські Telegram-канали, загиблим може бути заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ Роберт Шагєєв, який після окупації Криму перейшов на бік Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ASTRA та місцевий Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

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Вибухівку могли закласти в урні

Вибух стався на Столєтовському проспекті. За попередніми даними російських джерел, чоловік ішов сходами разом із другом, коли пролунав вибух. Від отриманих травм він загинув на місці.

Попередньо, вибуховий пристрій міг бути закладений в урні біля лавки.

Прокремлівський Telegram-канал Mash також стверджує, що до вибуху може бути причетна жінка з рюкзаком, яка нібито стежила за чоловіком. Підтверджень цієї інформації наразі немає.

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Загиблим може бути Роберт Шагєєв

У Telegram-каналах поширюється інформація, що внаслідок вибуху міг загинути Роберт Шагєєв – заступник командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ.

За наявною інформацією, Шагєєв раніше був офіцером Військово-морських сил України, однак після російської окупації Криму у 2014 році перейшов на бік РФ.

Водночас офіційного підтвердження, що загиблим є саме Шагєєв, станом на цей час немає.

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