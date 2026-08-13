Молдавские фермеры выступили против 50-процентной скидки на транзит украинских грузов по железной дороге

Молдавские фермеры раскритиковали решение о введении 50-процентной скидки на железнодорожный транзит украинских грузов по территории Молдовы. Аграрии заявили, что правительство не консультировалось с ними, и требуют объяснить, как новые условия повлияют на местный рынок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет молдавское издание Newsmaker со ссылкой на заявление ассоциации "Сила фермеров".

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Фермеры опасаются импорта украинского зерна

В ассоциации заявили, что заинтересованы в скорейшем экспорте украинского зерна и масличных культур в третьи страны. По их словам, поступление этой продукции на молдавский рынок усиливает давление на цены.

В то же время фермеры опасаются, что при действующем режиме свободного импорта зерновых из Украины транзитные поставки могут частично оставаться в Молдове.

"Сила фермеров" требует от правительства предоставить "прозрачные объяснения относительно транзита продукции из Украины и влияния этого решения на сельское хозяйство Молдовы".

Также представители ассоциации требуют срочной встречи с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном.

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Украина и Молдова договорились о скидке

Напомним, 12 августа Украина и Молдова договорились о 50-процентной скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов по территории Молдовы.

Альтернативный маршрут приобретает особое значение на фоне интенсивных российских ударов по украинским черноморским портам, через которые проходит значительная часть украинского экспорта.

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