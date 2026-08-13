Молдовські фермери виступили проти 50% знижки на транзит українських вантажів залізницею

Молдовські фермери розкритикували рішення про запровадження 50-відсоткової знижки на залізничний транзит українських вантажів територією Молдови. Аграрії заявили, що уряд не консультувався з ними, та вимагають пояснити, як нові умови вплинуть на місцевий ринок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише молдовське видання Newsmaker із посиланням на заяву асоціації "Сила фермерів".

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Фермери побоюються імпорту українського зерна

В асоціації заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому експорті українського зерна та олійних культур до третіх країн. За їхніми словами, надходження цієї продукції на молдовський ринок посилює тиск на ціни.

Водночас фермери побоюються, що за чинного режиму вільного імпорту зернових з України транзитні поставки можуть частково залишатися в Молдові.

"Сила фермерів" вимагає від уряду надати "прозорі пояснення щодо транзиту продукції з України та впливу рішення на сільське господарство Молдови".

Також представники асоціації вимагають термінової зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Василе Тофаном.

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Україна та Молдова домовилися про знижку

Нагадаємо, 12 серпня Україна та Молдова домовилися про 50-відсоткову знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів територією Молдови.

Альтернативний маршрут набуває особливого значення на тлі інтенсивних російських ударів по українських чорноморських портах, через які проходить значна частина українського експорту.

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