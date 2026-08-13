"Вечная дружба" дорожает: Китай усиливает экономическое давление на РФ и загоняет Москву в ловушку собственных интересов, - СЗРУ

Несмотря на публичные заявления России и Китая о "вечной дружбе", экономические условия сотрудничества с Пекином становятся для Москвы все более жесткими и дорогостоящими. Стоимость доставки китайских товаров в РФ по отдельным маршрутам выросла более чем вдвое, а новые правила КНР создают дополнительные расходы для российского бизнеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Службе внешней разведки Украины.

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Китайские грузовики заняли почти половину российского рынка

В СВРУ обратили внимание на решение Росстандарта запретить продажу и выпуск в оборот в РФ ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak.

Формально российская сторона объяснила решение несоответствием машин отдельным техническим стандартам, что якобы создает угрозу жизни и здоровью людей.

В разведке, однако, видят в этом признаки протекционизма. За первое полугодие в России было продано 13,1 тыс. новых китайских грузовиков - 47% всего рынка. На долю Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak пришлось 28% продаж.

На этом фоне российский "КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе.

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Доставка из Китая в Россию подорожала более чем вдвое

Одним из наиболее показательных проявлений изменения экономических отношений в СЗРУ называют рост стоимости логистики.

Железнодорожная перевозка контейнера со станции Сучжоу в Москву в июле 2025 года стоила $4,3 тыс., в феврале 2026-го — $6,3 тыс., а сейчас его стоимость составляет около $9 тыс.

Автомобильные перевозки через Забайкалье за этот же период подорожали с $10,2 тыс. до $14,5 тыс.

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Пекин меняет правила – платит российский потребитель

Дополнительные проблемы для российского бизнеса создает перестройка китайской экспортной системы.

В частности, китайские правила теперь обязывают экспортного агента раскрывать информацию о реальном производителе товара. По оценке СЗРУ, это разрушило схему, которую российские компании использовали для обхода таможенного оформления.

В этом году Китай также отменил возврат экспортного НДС по 271 товарной позиции. Полностью льготы отменены, в частности, для 249 видов фотоэлектрической продукции, а также стекла, керамики, химической продукции и строительных материалов.

В отчете подчеркивается, что дополнительные расходы в конечном итоге будут переложены на российских покупателей.

Одновременно китайская таможня усилила проверки и вернула пятиуровневую систему кредитных рейтингов предприятий.

"Пока на высшем уровне звучат лозунги о вечной дружбе и стратегическом партнерстве, на практике Пекин продолжает последовательно загонять Москву в ловушку собственных интересов", - подытожили в СЗРУ.

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