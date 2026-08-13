"Вічна дружба" дорожчає: Китай посилює економічний тиск на РФ і заганяє Москву в пастку власних інтересів, - СЗРУ

Попри публічні заяви Росії та Китаю про "вічну дружбу", економічні умови співпраці з Пекіном стають для Москви дедалі жорсткішими та дорожчими. Вартість доставки китайських товарів до РФ за окремими маршрутами зросла більш ніж удвічі, а нові правила КНР створюють додаткові витрати для російського бізнесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

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Китайські вантажівки зайняли майже половину російського ринку

У СЗРУ звернули увагу на рішення Росстандарту заборонити продаж та випуск в обіг у РФ низки моделей китайських вантажівок Dongfeng, Foton, FAW та Sitrak.

Формально російська сторона пояснила рішення невідповідністю машин окремим технічним стандартам, що нібито створює загрозу життю та здоров'ю людей.

У розвідці, однак, вбачають у цьому ознаки протекціонізму. За перше півріччя в Росії продали 13,1 тис. нових китайських вантажівок – 47% усього ринку. На Dongfeng, Foton, FAW і Sitrak припало 28% продажів.

На цьому тлі російський "КамАЗ" повернувся до п'ятиденного робочого тижня.

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Доставка з Китаю до Росії подорожчала більш ніж удвічі

Одним із найбільш показових проявів зміни економічних відносин у СЗРУ називають зростання вартості логістики.

Залізничне перевезення контейнера зі станції Сучжоу до Москви у липні 2025 року коштувало $4,3 тис., у лютому 2026-го – $6,3 тис., а нині його вартість становить близько $9 тис.

Автомобільне перевезення через Забайкалля за цей же період подорожчало з $10,2 тис. до $14,5 тис.

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Пекін змінює правила – платить російський споживач

Додаткові проблеми для російського бізнесу створює перебудова китайської експортної системи.

Зокрема, китайські правила тепер зобов'язують експортного агента розкривати реального виробника товару. За оцінкою СЗРУ, це зруйнувало схему, яку російські компанії використовували для обходу митного оформлення.

Цього року Китай також скасував повернення експортного ПДВ за 271 товарною позицією. Повністю пільги скасовані, зокрема, для 249 видів фотоелектричної продукції, а також скла, кераміки, хімічної продукції та будівельних матеріалів.

У розвідці наголошують, що додаткові витрати зрештою перекладатимуться на російських покупців.

Одночасно китайська митниця посилила перевірки та повернула п'ятирівневу систему кредитних рейтингів підприємств.

"Поки на найвищому рівні лунають гасла про вічну дружбу й стратегічне партнерство, на практиці Пекін продовжує послідовно заганяти Москву в пастку власних інтересів", – підсумували у СЗРУ.

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