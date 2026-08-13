В оккупированном Крыму ВСУ поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" и ретранслятор БПЛА, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по диспетчерской башне аэродрома "Саки" в Новофедоровке и ретранслятору для управления ударными БПЛА в районе Черноморского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма", - говорится в сообщении.
Так, в районе Новофедоровки была поражена диспетчерская башня на территории аэродрома "Саки".
Кроме того, в районе Черноморского был поражен ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера".
Последствия поражений
"Поражение этих объектов ослабляет способность противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками", - подчеркнули военные.
В Генштабе отметили, что работа по ключевым целям противника продолжается. Силы обороны Украины системно снижают его способности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок.
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