В оккупированном Крыму ВСУ поразили диспетчерскую башню аэродрома "Саки" и ретранслятор БПЛА, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по диспетчерской башне аэродрома "Саки" в Новофедоровке и ретранслятору для управления ударными БПЛА в районе Черноморского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"12 августа Силы обороны Украины нанесли серию огневых ударов по военным объектам противника на временно оккупированной территории украинского Крыма", - говорится в сообщении.

Так, в районе Новофедоровки была поражена диспетчерская башня на территории аэродрома "Саки".

Кроме того, в районе Черноморского был поражен ретранслятор, предназначенный для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера".

Последствия поражений

"Поражение этих объектов ослабляет способность противника обеспечивать функционирование военного аэродрома и управление ударными беспилотниками", - подчеркнули военные.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым целям противника продолжается. Силы обороны Украины системно снижают его способности вести боевые действия и обеспечивать функционирование военных группировок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры 57-й бригады разгромили российскую САУ "Мста-С" в лесу под Новой Таволжанкой Белгородской области. ВИДЕО