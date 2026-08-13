В окупованому Криму ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" та ретранслятор БпЛА, - Генштаб
Сили оборони України уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" в Новофедорівці та ретранслятор для управління ударними БпЛА біля Чорноморського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"12 серпня Сили оборони України завдали серії вогневих уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі Новофедорівки, уражено диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки".
Окрім того, у районі Чорноморського, уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера".
Наслідки уражень
"Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками", - наголосили військові.
У Генштабі зазначили, що робота по ключових цілях противника триває. Сили оборони України системно знижують його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань.
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