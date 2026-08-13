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В окупованому Криму ЗСУ уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" та ретранслятор БпЛА, - Генштаб

У Криму ЗСУ уразили аеродром "Саки" та ретранслятор для БпЛА

Сили оборони України уразили диспетчерську вежу аеродрому "Саки" в Новофедорівці та ретранслятор для управління ударними БпЛА біля Чорноморського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"12 серпня Сили оборони України завдали серії вогневих уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованій території українського Криму", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі Новофедорівки, уражено диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки".

Окрім того, у районі Чорноморського, уражено ретранслятор, призначений для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера".

Наслідки уражень

"Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками", - наголосили військові.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових цілях противника триває. Сили оборони України системно знижують його спроможності вести бойові дії та забезпечувати функціонування військових угруповань.

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безпілотник БпЛА (5777) Генштаб ЗС (8869) Крим (11986) знищення (10833)
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