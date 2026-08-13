Финансирует армию РФ: российскому губернатору, находящемуся под санкциями за депортацию украинских детей, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора
46-летнему губернатору Рязанской области РФ, который систематически поддерживает российские войска и финансирует их участие в войне против Украины, заочно предъявлено подозрение.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Поддерживает армию РФ
Как отмечается, с 2022 года чиновник использует свои полномочия и ресурсы региона для обеспечения оккупационных войск. Он организовывал сбор средств и грузов для армии РФ, лично перечислял часть заработной платы, а также содействовал передаче военным автомобилей, беспилотников, тепловизоров, средств РЭБ и другого оборудования.
В течение 2024–2025 годов губернатор неоднократно лично приезжал на временно оккупированные территории Украины. В частности, посещал место дислокации 387-го мотострелкового полка армии РФ, где передавал военным технику и снаряжение и вручал награды.
Кроме того, он поддерживал военные госпитали, где лечат российских военнослужащих, и организовывал доставку туда гуманитарных грузов.
Также чиновник публично призывал граждан вступать в российскую армию и вводил финансовые стимулы для привлечения новобранцев. Из бюджета Рязанской области на выплаты участникам так называемой "СВО" и членам их семей дополнительно направили около 1,8 млрд российских рублей.
Находится под санкциями
Так, с 2023 года губернатор находится под санкциями Украины. В 2024 году персональные санкции против него ввел и Европейский Союз, в частности, за причастность к незаконной депортации украинских детей в РФ, передаче их на усыновление российским семьям и привлечению к обучению в российских военно-патриотических учреждениях.
Ему инкриминируется финансирование действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц с целью изменения границ территории Украины вопреки порядку, установленному Конституцией Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
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