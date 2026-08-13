Фінансує армію РФ: повідомлено про підозру підсанкційному за депортацію українських дітей російському губернатору, - Офіс Генпрокурора

Заочно повідомлено про підозру 46-річному губернатору Рязанської області РФ, який системно підтримує російські війська та фінансує їхню участь у війні проти України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримує армію РФ

Як зазначається, з 2022 року посадовець використовує свої повноваження та ресурси регіону для забезпечення окупаційних військ. Він організовував збір коштів і вантажів для армії РФ, особисто перераховував частину заробітної плати, а також сприяв передачі військовим автомобілів, безпілотників, тепловізорів, засобів РЕБ та іншого обладнання.

Упродовж 2024–2025 років губернатор неодноразово особисто приїжджав на тимчасово окуповані території України. Зокрема, відвідував місце дислокації 387-го мотострілецького полку армії РФ, де передавав військовим техніку та спорядження і вручав нагороди.

Окремо він підтримував військові госпіталі, де лікують російських військовослужбовців, та організовував доставку туди гуманітарних вантажів.

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Також посадовець публічно закликав громадян вступати до російської армії та запроваджував фінансові стимули для залучення новобранців. З бюджету Рязанської області на виплати учасникам так званої "СВО" та членам їхніх сімей додатково спрямували близько 1,8 млрд російських рублів.

Перебуває під санкціями

Так, із 2023 року губернатор перебуває під санкціями України. У 2024 році персональні санкції проти нього запровадив і Європейський Союз, зокрема, за причетність до незаконної депортації українських дітей до РФ, передачі їх на усиновлення російським сім’ям та залучення до навчання у російських військово-патріотичних закладах.

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Йому інкриміновано фінансування дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб з метою зміни меж території України всупереч порядку, встановленому Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).