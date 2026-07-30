Має 1,5 млрд грн активів в Україні і спонсорує армію РФ: заочно повідомлено про підозру російському бізнесмену Васіну, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зібрано доказову базу на підсанкційного російського бізнесмена Юрія Васіна, який фінансує збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України та Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо

Так, після початку повномасштабного вторгнення Васін, щоб приховати свій бізнес в Україні, тимчасово "переписав" його на довірених осіб та продовжив контролювати фінансово-господарську діяльність підприємств.

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Йдеться про 40 об’єктів нерухомості, серед яких мережа із 17 готелів і курортних комплексів у різних регіонах нашої держави вартістю понад 1,5 млрд грн.

Також встановлено, що підконтрольні Васіну комерційні структури на території РФ активно співпрацюють із підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами країни-агресора.

Наразі до суду подано клопотання про накладення арештів на майно бізнесмена в Україні з метою його подальшої націоналізації.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях підконтрольних топменеджерів Васіна у Києві, Вінниці та Львові виявлено бухгалтерську звітність, чорнові записи, смартфони і комп’ютери із доказами незаконної діяльності.

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Оголошення підозри

На підставі задокументованих фактів Васіну заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно з корисливих мотивів).

Оскільки зловмисник перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Подробиці

За даними Офісу Генпрокурора, упродовж 2014–2025 років підозрюваний фактично керував низкою російських підприємств: призначав керівників, визначав напрями їхньої роботи, обирав контрагентів та ухвалював рішення про участь у державних закупівлях.

Зокрема, одна з підконтрольних йому компаній постачала комп’ютерну техніку підприємству російського ВПК, яке розробляє системи озброєння для надводних кораблів, автоматизовані системи управління військово-морським флотом і засоби тактичного зв’язку.

Ця ж компанія надавала програмне забезпечення апарату ради федерації РФ та укладала державні контракти з установами Федеральної служби виконання покарань Росії.

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Один із таких контрактів у 2023 році виконувався в межах державного оборонного замовлення РФ.

Також відомо, що підрозділи ФСВП Росії залучалися до підтримання окупаційного режиму на захоплених територіях України, незаконного утримання українців та інших дій в інтересах держави-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення російські компанії, співвласником яких є підозрюваний, продовжили сплачувати податки до бюджету РФ. Упродовж 2022–2024 років вони перерахували понад 362 млн російських рублів - понад 160 млн грн за курсом на відповідні дати.

12 травня 2023 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію Указом Президента України, на нього накладено персональні санкції.