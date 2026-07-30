Имеет 1,5 млрд грн активов в Украине и спонсирует армию РФ: российскому бизнесмену Васину заочно сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Собрана доказательная база в отношении российского бизнесмена Юрия Васина, в отношении которого введены санкции и который финансирует вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

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Что известно

Так, после начала полномасштабного вторжения Васин, чтобы скрыть свой бизнес в Украине, временно "переписал" его на доверенных лиц и продолжил контролировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий.

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Речь идет о 40 объектах недвижимости, среди которых сеть из 17 отелей и курортных комплексов в разных регионах нашей страны стоимостью более 1,5 млрд грн.

Также установлено, что подконтрольные Васину коммерческие структуры на территории РФ активно сотрудничают с предприятиями военно-промышленного комплекса и государственными военизированными структурами страны-агрессора.

В настоящее время в суд подано ходатайство о наложении ареста на имущество бизнесмена в Украине с целью его дальнейшей национализации.

В ходе обысков по местам проживания и в офисных помещениях подконтрольных топ-менеджеров Васина в Киеве, Виннице и Львове обнаружены бухгалтерская отчетность, черновые записи, смартфоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

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Уведомление о подозрении

На основании задокументированных фактов Васину заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных повторно из корыстных мотивов).

Поскольку злоумышленник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Подробности

По данным Офиса генерального прокурора, в течение 2014–2025 годов подозреваемый фактически руководил рядом российских предприятий: назначал руководителей, определял направления их работы, выбирал контрагентов и принимал решения об участии в государственных закупках.

В частности, одна из подконтрольных ему компаний поставляла компьютерную технику предприятию российского ВПК, которое разрабатывает системы вооружения для надводных кораблей, автоматизированные системы управления военно-морским флотом и средства тактической связи.

Эта же компания поставляла программное обеспечение аппарату Совета Федерации РФ и заключала государственные контракты с учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний России.

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Один из таких контрактов в 2023 году выполнялся в рамках государственного оборонного заказа РФ.

Также известно, что подразделения ФСВП России привлекались к поддержанию оккупационного режима на захваченных территориях Украины, незаконному удержанию украинцев и другим действиям в интересах государства-агрессора.

После начала полномасштабного вторжения российские компании, совладельцем которых является подозреваемый, продолжили уплачивать налоги в бюджет РФ. В течение 2022–2024 годов они перечислили более 362 млн российских рублей — свыше 160 млн грн по курсу на соответствующие даты.

12 мая 2023 года решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным в действие Указом Президента Украины, на него были наложены персональные санкции.