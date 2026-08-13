От бронежилетов до обуви: на Prozorro Market появилось 11 новых категорий товаров для военных, - Минобороны

Агентство оборонных закупок ДОТ расширило электронный каталог Prozorro Market для закупок за счет средств децентрализованных бюджетов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что на данный момент военным доступны уже 15 категорий товаров оборонного назначения.

Новые позиции на Prozorro Market

Так, ранее в каталоге были представлены 4 позиции:

пикапы; мотоциклы; багги; квадроциклы.

Теперь перечень пополнен 11 новыми позициями вещевого имущества:

средства технической маскировки; термобелье; бронежилеты; электрические лебедки для квадроциклов; индивидуальный маскировочный комплект (пончо); брюки летнего полевого костюма; футболка с короткими рукавами; летний полевой костюм; куртки; электрические мотоциклы; ⁠тактическая обувь;

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Минобороны отмечает, что среди наиболее востребованных категорий:

пикапы (общая сумма заказов — почти 144 млн грн);

багги (общая сумма заказов — почти 72 млн грн);

квадроциклы (общая сумма заказов — 10,4 млн грн).

АОЗ ДОТ планирует и в дальнейшем расширять каталог Prozorro Market, добавляя новые позиции в соответствии с потребностями Сил обороны Украины.

Преимущества Prozorro Market

Электронный каталог Prozorro Market доступен воинским частям всех составляющих Сил обороны Украины, осуществляющих закупки за счет средств децентрализованных бюджетов.

Он предназначен прежде всего для точечных и оперативных нужд воинских частей. Военный выбирает необходимую категорию и товар, а АОЗ ДОТ как централизованная закупочная организация администрирует процесс — от формирования требований до квалификации поставщиков.

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В апреле 2026 года АОЗ ДОТ получила статус централизованной закупочной организации (ЦЗО). Это позволило воинским частям осуществлять закупки товаров оборонного назначения за счет средств децентрализованных бюджетов через Prozorro Market, администратором которого является Агентство.

В Минобороны отмечают, что такой подход существенно упрощает процесс закупок для военных: сокращает сроки закупок, уменьшает административную и бюрократическую нагрузку, а также минимизирует риски при выборе поставщиков.

"То, что раньше воинские части были вынуждены организовывать самостоятельно, теперь обеспечивает Агентство. В частности, Агентство берет на себя проведение рыночных консультаций, формирование и унификацию технических требований, установление квалификационных критериев, отбор и проверку поставщиков. Военные части должны иметь простой и понятный способ закупать необходимое за счет средств децентрализованных бюджетов, не тратя время на сложные закупочные процедуры. "Агентство как ЦЗО берет на себя ту часть работы, которую ранее каждая воинская часть должна была выполнять самостоятельно. Мы постепенно расширяем Prozorro Market, чтобы через него можно было удовлетворять все больше типовых потребностей военных", — рассказал директор АОЗ ДОТ Арсен Жумадилов.

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