Від бронежилетів до взуття: на Prozorro Market 11 нових категорій товарів для військових, - Міноборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ розширила електронний каталог Prozorro Market для закупівель за кошти децентралізованих бюджетів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що наразі військовим доступні вже 15 категорій товарів оборонного призначення.

Нові позиції на Prozorro Market

Так, раніше у каталозі були представлені 4 позиції:

пікапи; мотоцикли; багі; квадроцикли.

Тепер перелік доповнено 11 новими позиціями речового майна:

вироби технічного маскування; термобілизна; бронежилети; лебідки електричні для квадроциклів; індивідуальний маскувальний комплект (пончо); штани костюму літнього польового; футболка з короткими рукавами; костюм літній польовий; куртки; мотоцикли електричні; ⁠взуття тактичне.

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Міноборони зазначає, що серед найбільш запитуваних категорій:

пікапи (загальна сума замовлень – майже 144 млн грн);

багі (загальна сума замовлень – майже 72 млн грн);

квадроцикли (загальна сума замовлень – 10,4 млн грн).

АОЗ ДОТ планує й надалі розширювати каталог Prozorro Market, додаючи нові позиції відповідно до потреб Сил оборони України.

Переваги Prozorro Market

Електронний каталог Prozorro Market доступний військовим частинам усіх складових Сил оборони України, які здійснюють закупівлі за кошти децентралізованих бюджетів.

Він призначений передусім для точкових і оперативних потреб військових частин. Військовий обирає необхідну категорію та товар, а АОЗ ДОТ як централізована закупівельна організація адмініструє процес — від формування вимог до кваліфікації постачальників.

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У квітні 2026 року АОЗ ДОТ отримала статус централізованої закупівельної організації (ЦЗО). Це дозволило військовим частинам здійснювати закупівлі товарів оборонного призначення за кошти децентралізованих бюджетів через Prozorro Market, адміністратором якого є Агенція.

У Міноборони зауважують, що такий підхід суттєво спрощує закупівельний процес для військових: скорочує строки закупівель, зменшує адміністративне та бюрократичне навантаження, а також мінімізує ризики під час вибору постачальників.

"Те, що раніше військові частини були змушені організовувати самостійно, тепер забезпечує Агенція. Зокрема, ДОТ бере на себе проведення ринкових консультацій, формування та уніфікацію технічних вимог, встановлення кваліфікаційних критеріїв, відбір і перевірку постачальників. Військові частини мають мати простий і зрозумілий спосіб закуповувати необхідне за кошти децентралізованих бюджетів, не витрачаючи час на складні закупівельні процедури. Агенція як ЦЗО бере на себе ту частину роботи, яку раніше кожна військова частина мала виконувати самостійно. Ми поступово розширюємо Prozorro Market, щоб через нього можна було закривати дедалі більше типових потреб військових", - розповів директор АОЗ ДОТ Арсен Жумаділов.

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