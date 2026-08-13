Сибига о визите Путина на Курильские острова: неуважение к Японии и преднамеренная попытка запугать
Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на визит российского диктатора Владимира Путина на остров Итуруп, назвав его "провокационным".
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Попытка запугать
"Провокационный визит Путина на японский остров Итуруп демонстрирует полное неуважение к Японии и является преднамеренной попыткой запугать, обострить напряженность и узаконить незаконную оккупацию", — отметил он.
Сибига подчеркнул, что никакие провокационные визиты не могут изменить реальность: Итуруп является частью Северных территорий Японии, оккупированных Россией.
"Мы считаем, что визит Путина на Этороф также доказывает: Москва понимает только язык силы. Агрессивный российский режим не ценит, не уважает и не отвечает взаимностью на конструктивные шаги.
Позиция Украины непоколебима: суверенитет Японии над Северными территориями основан на исторических фактах и международном праве. Ни один визит, течение времени или попытка навязать свершившийся факт не могут легитимизировать оккупацию", — заявил министр.
Сценарий РФ
По словам Сибиги, Россия применяет везде один и тот же имперский сценарий. Она оккупирует чужие территории, милитаризирует их, угрожает соседям, а затем пытается заставить мир принять незаконное как необратимое. Украина слишком хорошо знает этот сценарий. Он не должен увенчаться успехом — ни в Европе, ни в Тихоокеанском регионе.
"Мы выражаем солидарность с Японией и высоко ценим ее поддержку Украины. Призываем наших международных партнеров четко осудить провокационный визит Путина, отвергнуть любые попытки нормализовать российскую оккупацию, усилить изоляцию агрессора и увеличить санкционное давление", — добавил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин посетил остров Итуруп, на который претендует Япония. Это вызвало резкое осуждение со стороны Токио.
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