Сибига о визите Путина на Курильские острова: неуважение к Японии и преднамеренная попытка запугать

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на визит российского диктатора Владимира Путина на остров Итуруп, назвав его "провокационным".

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Попытка запугать

"Провокационный визит Путина на японский остров Итуруп демонстрирует полное неуважение к Японии и является преднамеренной попыткой запугать, обострить напряженность и узаконить незаконную оккупацию", — отметил он.

Сибига подчеркнул, что никакие провокационные визиты не могут изменить реальность: Итуруп является частью Северных территорий Японии, оккупированных Россией.

"Мы считаем, что визит Путина на Этороф также доказывает: Москва понимает только язык силы. Агрессивный российский режим не ценит, не уважает и не отвечает взаимностью на конструктивные шаги.

Позиция Украины непоколебима: суверенитет Японии над Северными территориями основан на исторических фактах и международном праве. Ни один визит, течение времени или попытка навязать свершившийся факт не могут легитимизировать оккупацию", — заявил министр.

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Сценарий РФ

По словам Сибиги, Россия применяет везде один и тот же имперский сценарий. Она оккупирует чужие территории, милитаризирует их, угрожает соседям, а затем пытается заставить мир принять незаконное как необратимое. Украина слишком хорошо знает этот сценарий. Он не должен увенчаться успехом — ни в Европе, ни в Тихоокеанском регионе.

"Мы выражаем солидарность с Японией и высоко ценим ее поддержку Украины. Призываем наших международных партнеров четко осудить провокационный визит Путина, отвергнуть любые попытки нормализовать российскую оккупацию, усилить изоляцию агрессора и увеличить санкционное давление", — добавил он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин посетил остров Итуруп, на который претендует Япония. Это вызвало резкое осуждение со стороны Токио.