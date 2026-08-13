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Новини Курильські острови
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Сибіга про візит Путіна на Курильські острови: Неповага до Японії і навмисна спроба залякати

Сибіга про візит Путіна на Курили

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп, назвавши його "провокативним".

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Спроба залякати

"Провокаційний візит Путіна на японський острів Ітуруп демонструє цілковиту неповагу до Японії та є навмисною спробою залякати, загострити напруженість і нормалізувати незаконну окупацію", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що жодні провокаційні візити не можуть змінити реальність: Ітуруп є частиною Північних територій Японії, окупованих Росією.

"Ми вважаємо, що візит Путіна на Етороф також доводить: Москва розуміє лише мову сили. Агресивний російський режим не цінує, не поважає і не відповідає взаємністю на конструктивні кроки.

Позиція України непохитна: суверенітет Японії над Північними територіями ґрунтується на історичних фактах і міжнародному праві. Жоден візит, плин часу чи спроба нав’язати доконаний факт не можуть легітимізувати окупацію", - розповів міністр.

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Сценарій РФ

За словами Сибіги, Росія застосовує один і той самий імперський сценарій всюди. Вона окуповує чужі території, мілітаризує їх, погрожує сусідам, а потім намагається змусити світ сприйняти незаконне як незворотне. Україна надто добре знає цей сценарій. Він не повинен увінчатися успіхом – ні в Європі, ні в Тихоокеанському регіоні.

"Ми висловлюємо солідарність із Японією та високо цінуємо її підтримку України. Закликаємо наших міжнародних партнерів чітко засудити провокаційний візит Путіна, відкинути будь-які спроби нормалізувати російську окупацію, посилити ізоляцію агресора та збільшити санкційний тиск", - додав він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія. Це викликало різке засудження з боку Токіо.

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