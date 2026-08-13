Сибіга про візит Путіна на Курильські острови: Неповага до Японії і навмисна спроба залякати

Очільник МЗС України Андрій Сибіга відреагував на візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп, назвавши його "провокативним".

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Спроба залякати

"Провокаційний візит Путіна на японський острів Ітуруп демонструє цілковиту неповагу до Японії та є навмисною спробою залякати, загострити напруженість і нормалізувати незаконну окупацію", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що жодні провокаційні візити не можуть змінити реальність: Ітуруп є частиною Північних територій Японії, окупованих Росією.

"Ми вважаємо, що візит Путіна на Етороф також доводить: Москва розуміє лише мову сили. Агресивний російський режим не цінує, не поважає і не відповідає взаємністю на конструктивні кроки.

Позиція України непохитна: суверенітет Японії над Північними територіями ґрунтується на історичних фактах і міжнародному праві. Жоден візит, плин часу чи спроба нав’язати доконаний факт не можуть легітимізувати окупацію", - розповів міністр.

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Сценарій РФ

За словами Сибіги, Росія застосовує один і той самий імперський сценарій всюди. Вона окуповує чужі території, мілітаризує їх, погрожує сусідам, а потім намагається змусити світ сприйняти незаконне як незворотне. Україна надто добре знає цей сценарій. Він не повинен увінчатися успіхом – ні в Європі, ні в Тихоокеанському регіоні.

"Ми висловлюємо солідарність із Японією та високо цінуємо її підтримку України. Закликаємо наших міжнародних партнерів чітко засудити провокаційний візит Путіна, відкинути будь-які спроби нормалізувати російську окупацію, посилити ізоляцію агресора та збільшити санкційний тиск", - додав він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін відвідав острів Ітуруп, на який претендує Японія. Це викликало різке засудження з боку Токіо.