В Польше задержали россиянина, который по заданию спецслужб РФ готовил убийство гражданина Украины и США, - Туск

В Польше задержали гражданина России, который, по данным польских властей, по поручению российских спецслужб готовил убийство в Варшаве. Целью был мужчина, имеющий гражданство Украины и США, которого премьер-министр Дональд Туск назвал "неудобным с точки зрения режима Путина".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом Туск заявил во время пресс-конференции.

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Россиянина задержали 7 августа

Операцию провели Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) совместно с полицией. По словам Туска, задержанный был завербован российскими спецслужбами и должен был совершить убийство в Варшаве.

Имя потенциальной жертвы польский премьер не раскрыл.

"Это первый случай, когда кто-то по заказу России решил совершить покушение на американского гражданина на территории другой страны НАТО, именно на территории Польши, в Варшаве", — подчеркнул Туск.

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Туск предупредил о возможных новых попытках РФ

Польский премьер связал подготовку покушения с гибридной войной, которую Россия ведет против западноевропейских государств, поддерживающих Украину. По его словам, Варшава должна быть готова к повторению подобных случаев.

"К сожалению, мы должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться ликвидировать людей, которые являются неудобными по разным причинам, в разных уголках мира", — заявил Туск.

Он заверил, что польские спецслужбы активизируют работу по предотвращению возможных покушений на граждан Польши и других государств.

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