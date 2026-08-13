В Польше задержали россиянина, который по заданию спецслужб РФ готовил убийство гражданина Украины и США, - Туск
В Польше задержали гражданина России, который, по данным польских властей, по поручению российских спецслужб готовил убийство в Варшаве. Целью был мужчина, имеющий гражданство Украины и США, которого премьер-министр Дональд Туск назвал "неудобным с точки зрения режима Путина".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом Туск заявил во время пресс-конференции.
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Операцию провели Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) совместно с полицией. По словам Туска, задержанный был завербован российскими спецслужбами и должен был совершить убийство в Варшаве.
Имя потенциальной жертвы польский премьер не раскрыл.
"Это первый случай, когда кто-то по заказу России решил совершить покушение на американского гражданина на территории другой страны НАТО, именно на территории Польши, в Варшаве", — подчеркнул Туск.
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Польский премьер связал подготовку покушения с гибридной войной, которую Россия ведет против западноевропейских государств, поддерживающих Украину. По его словам, Варшава должна быть готова к повторению подобных случаев.
"К сожалению, мы должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться ликвидировать людей, которые являются неудобными по разным причинам, в разных уголках мира", — заявил Туск.
Он заверил, что польские спецслужбы активизируют работу по предотвращению возможных покушений на граждан Польши и других государств.
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