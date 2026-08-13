У Польщі затримали росіянина, який за завданням спецслужб РФ готував убивство громадянина України та США, - Туск
У Польщі затримали громадянина Росії, який, за даними польської влади, за завданням російських спецслужб готував убивство у Варшаві. Ціллю був чоловік із громадянством України та США, якого прем'єр Дональд Туск назвав "незручним з точки зору режиму Путіна".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це Туск заявив під час пресконференції.
Росіянина затримали 7 серпня
Операцію провели Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з поліцією. За словами Туска, затриманий був завербований російськими спецслужбами та мав здійснити вбивство у Варшаві.
Ім'я потенційної жертви польський прем'єр не розкрив.
"Це перший випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на американського громадянина на території іншої країни НАТО, саме на території Польщі, у Варшаві", – наголосив Туск.
Туск попередив про можливі нові спроби РФ
Польський прем'єр пов'язав підготовку замаху з гібридною війною, яку Росія веде проти західноєвропейських держав, що підтримують Україну. За його словами, Варшава має бути готовою до повторення подібних випадків.
"На жаль, ми мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин, у різних куточках світу", – заявив Туск.
Він запевнив, що польські спецслужби посилять роботу для запобігання можливим замахам на громадян Польщі та інших держав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль