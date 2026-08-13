ФСБ России планирует убрать границы с временно оккупированными территориями Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ подготовила проекты приказов о полной отмене пограничных зон на территории Ростовской и Воронежской областей, а также о ликвидации контрольно-пропускного рубежа между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью.

Об этом со ссылкой на проекты приказов российской спецслужбы сообщает издание "Агентство", передает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация зон и режим в Крыму

Согласно опубликованным проектам приказов ФСБ, российские власти планируют отменить любые внутренние пограничные ограничения между Ростовской, Воронежской областями РФ и оккупированными частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей:

"После отмены нынешних зон пограничный режим планируется перенести непосредственно на внешние границы оккупированных территорий. В то же время в Крыму пограничная зона останется на территории островов Черного моря... Региональное управление ФСБ будет определять места и время въезда в эту зону, а также устанавливать соответствующие предупредительные знаки", — отмечается в публикации.

В документах РФ это объясняют якобы "присоединением" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к России.

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Временно оккупированные территории Украины

Напомним, что Россия объявила о якобы "присоединении" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года. Украина, ООН и абсолютное большинство стран мира считают эти решения юридически недействительными, а сами территории — временно оккупированными.

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