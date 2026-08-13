ФСБ Росії планує прибрати кордони з тимчасово окупованими територіями України
Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ підготувала проєкти наказів про повне скасування прикордонних зон на території Ростовської та Воронезької областей, а також про ліквідацію контрольно-пропускного рубежу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю.
Про це із посиланням на проєкти наказів російської спецслужби повідомляє видання "Агентство", передає Цензор.НЕТ.
Ліквідація зон та режим у Криму
Згідно з опублікованими проєктами наказів ФСБ, російська влада планує прибрати будь-які внутрішні прикордонні обмеження між Ростовською, Воронезькою областями РФ та окупованими частинами Донеччини, Луганщини, Запоріжжя й Херсонщини:
"Після скасування нинішніх зон прикордонний режим планують перенести безпосередньо на зовнішні межі окупованих територій. Водночас у Криму прикордонна зона залишиться на території островів Чорного моря... Регіональне управління ФСБ визначатиме місця та час в'їзду до цієї зони, а також встановлюватиме відповідні попереджувальні знаки", — зазначається в публікації.
У документах РФ це пояснюють нібито "приєднанням" Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до Росії.
Тимчасово окуповані території України
- Нагадаємо, що Росія оголосила про нібито "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у вересні 2022 року. Україна, ООН та абсолютна більшість країн світу вважають ці рішення юридично нікчемними, а самі території — тимчасово окупованими.
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