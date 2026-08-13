РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14876 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
844 0

Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога

шахеди

Вечером 13 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 18:27 ВС сообщили:

  • БПЛА на востоке и западе от Чернигова, курс на юг.
  •  БПЛА в направлении Сум с севера.

В 18:41 ВС сообщили:

  • БПЛА, курс на Чернигов с севера.
  • БПЛА над Киевским водохранилищем из Черниговской области.

Реактивный БПЛА на юге Николаевской области с юга, — сообщалось в 19:03.

БПЛА взял курс на Запорожье с юга, — сообщалось в 19:05.

БПЛА, курс на Чернигов с севера, — сообщалось в 19:09.

Реактивный БПЛА в направлении Сум с севера, — сообщалось в 19:32.

Реактивный БПЛА на северо-востоке Одесской области, курс — западный (н.п. Березовка), — сообщалось в 19:51.

БПЛА курсом на Харьков с севера, — сообщалось в 19:59.

Реактивный БПЛА к югу от Вознесенска (Николаевская область), курс — переменный, — сообщалось в 20:19.

Черниговская область: БПЛА в направлении Нежина с юго-востока и к северу от Холмов, — сообщалось в 20:23.

Смотрите также: Пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил уничтожили пункт управления операторами БПЛА и средствами РЭБ оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5587) атака (1931) Воздушные силы (3343)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 