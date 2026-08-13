Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Вечером 13 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:27 ВС сообщили:
- БПЛА на востоке и западе от Чернигова, курс на юг.
- БПЛА в направлении Сум с севера.
В 18:41 ВС сообщили:
- БПЛА, курс на Чернигов с севера.
- БПЛА над Киевским водохранилищем из Черниговской области.
Реактивный БПЛА на юге Николаевской области с юга, — сообщалось в 19:03.
БПЛА взял курс на Запорожье с юга, — сообщалось в 19:05.
БПЛА, курс на Чернигов с севера, — сообщалось в 19:09.
Реактивный БПЛА в направлении Сум с севера, — сообщалось в 19:32.
Реактивный БПЛА на северо-востоке Одесской области, курс — западный (н.п. Березовка), — сообщалось в 19:51.
БПЛА курсом на Харьков с севера, — сообщалось в 19:59.
Реактивный БПЛА к югу от Вознесенска (Николаевская область), курс — переменный, — сообщалось в 20:19.
Черниговская область: БПЛА в направлении Нежина с юго-востока и к северу от Холмов, — сообщалось в 20:23.
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