Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Вечером 13 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 18:27 ВС сообщили:

БПЛА на востоке и западе от Чернигова, курс на юг.

БПЛА в направлении Сум с севера.

В 18:41 ВС сообщили:

БПЛА, курс на Чернигов с севера.

БПЛА над Киевским водохранилищем из Черниговской области.

Реактивный БПЛА на юге Николаевской области с юга, — сообщалось в 19:03.

БПЛА взял курс на Запорожье с юга, — сообщалось в 19:05.

БПЛА, курс на Чернигов с севера, — сообщалось в 19:09.

Реактивный БПЛА в направлении Сум с севера, — сообщалось в 19:32.

Реактивный БПЛА на северо-востоке Одесской области, курс — западный (н.п. Березовка), — сообщалось в 19:51.

БПЛА курсом на Харьков с севера, — сообщалось в 19:59.

Реактивный БПЛА к югу от Вознесенска (Николаевская область), курс — переменный, — сообщалось в 20:19.

Черниговская область: БПЛА в направлении Нежина с юго-востока и к северу от Холмов, — сообщалось в 20:23.

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