Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу
Ввечері 13 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:27 ПС повідомили:
- БпЛА на сході та заході від Чернігова, курс на південь.
- БпЛА в напрямку Сум з півночі.
О 18:41 ПС повідомили:
- БпЛА курс на Чернігів з півночі.
- БпЛА на Київське водосховище з Чернігівщини.
Реактивний БпЛА на південь Миколаївщини з півдня, - повідомлялося о 19:03.
БпЛА курс на Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 19:05.
БпЛА курс на Чернігів з півночі, - повідомлялося о 19:09.
Реактивний БпЛА в напрямку Сум з півночі, - повідомлялося о 19:32.
Реактивний БпЛА на північному сході Одещини, курс - західний (н.п.Березівка), - повіомлялося о 19:51.
БпЛА курсом на Харків з півночі, - повідомлялося о 19:59.
Реактивний БпЛА на півдні від Вознесенська (Миколаївщина), курс - змінний, - повідомлялося о 20:19.
Чернігівщина: БпЛА у напрямку Ніжина з південного сходу та на півночі від Холмів, - повідомлялося о 20:23.
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