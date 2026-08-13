Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Ввечері 13 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 18:27 ПС повідомили:

БпЛА на сході та заході від Чернігова, курс на південь.

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

О 18:41 ПС повідомили:

БпЛА курс на Чернігів з півночі.

БпЛА на Київське водосховище з Чернігівщини.

Реактивний БпЛА на південь Миколаївщини з півдня, - повідомлялося о 19:03.

БпЛА курс на Запоріжжя з півдня, - повідомлялося о 19:05.

БпЛА курс на Чернігів з півночі, - повідомлялося о 19:09.

Реактивний БпЛА в напрямку Сум з півночі, - повідомлялося о 19:32.

Реактивний БпЛА на північному сході Одещини, курс - західний (н.п.Березівка), - повіомлялося о 19:51.

БпЛА курсом на Харків з півночі, - повідомлялося о 19:59.

Реактивний БпЛА на півдні від Вознесенська (Миколаївщина), курс - змінний, - повідомлялося о 20:19.

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Ніжина з південного сходу та на півночі від Холмів, - повідомлялося о 20:23.

Дивіться також: Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил знищили пункт управління операторів БпЛА та засобів РЕБ окупантів. ВIДЕО