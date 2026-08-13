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Новости Схроны боеприпасов
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Взрыв на заводе по производству боеприпасов произошел в Италии: предприятие сотрудничает с Украиной

13 августа на территории завода по производству боеприпасов недалеко от столицы Италии Рима, в городе Коллеферро, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил глава муниципалитета Коллеферро Джулио Каламита, пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о взрыве?

Инцидент произошел на предприятии KNDS Ammo Italy, где производят боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутных и военно-морских оборонных систем, а также твердотопливные компоненты для ракет-носителей космических аппаратов.

KNDS Ammo Italy входит в состав франко-немецкой оборонной группы KNDS. Жертв или пострадавших вследствие взрыва нет. Причины взрыва в настоящее время выясняет следствие.

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"В настоящее время ситуация находится под контролем, продолжаются оперативные мероприятия, которые проводят пожарные при поддержке всех правоохранительных органов региона и службы гражданской защиты", — заявил Каламита.

По словам Каламиты, если бы завод работал, "это была бы трагедия".

Подробнее о KNDS Ammo Italy

Завод расположен в городе Коллеферро к юго-востоку от Рима — итальянском муниципалитете в регионе Лацио.

  • Известно, что компания является одним из подрядчиков по рамочным соглашениям Европейского оборонного агентства о поставках 155-мм артиллерийских боеприпасов, заключенным в 2023 году.
  • KNDS Ammo Italy S.p.A поставляет боеприпасы среднего и крупного калибра в более чем 40 стран мира. Компания может проектировать и производить все компоненты снарядов: от пороха, топливных гильз и взрывчатых веществ до детонаторов, металлических деталей и боеголовок.
  • Предприятие KNDS Ammo Italy входит в состав европейской оборонной группы KNDS, которая сотрудничает с Украиной в сфере производства боеприпасов и поставок вооружения.

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