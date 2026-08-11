Мощный взрыв прогремел на Ривненщине: горит завод по производству пенопласта. ФОТО

В Ривненской области, в селе Варковичи Дубенского района, днем 11 августа прогремел мощный взрыв, после которого на заводе по производству пенопласта вспыхнул пожар. Из-за задымления местных жителей призвали закрыть окна и соблюдать меры безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Варковицкой сельской территориальной громаде.

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По информации сельсовета, пожар возник на территории завода по производству пенопласта. Причины возгорания и обстоятельства взрыва пока не сообщаются.

В связи с пожаром жителей общины призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. В частности, людям рекомендуют закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма и возможных вредных веществ в помещения.







Родителей также призвали не оставлять детей без присмотра во время чрезвычайной ситуации.

В настоящее время информация о масштабах пожара, причинах взрыва и возможных пострадавших уточняется.

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