Потужний вибух пролунав на Рівненщині: горить завод із виробництва пінопласту. ФОТО

На Рівненщині у селі Варковичі Дубенського району вдень 11 серпня пролунав потужний вибух, після якого спалахнула пожежа на заводі з виробництва пінопласту. Через задимлення місцевих жителів закликали зачинити вікна та дотримуватися заходів безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Варковицькій сільській територіальній громаді.

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За інформацією сільради, пожежа виникла на території заводу з виготовлення пінопласту. Причини займання та обставини вибуху наразі не повідомляються.

Через пожежу жителів громади закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. Зокрема, людям рекомендують зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму та можливих шкідливих речовин до приміщень.







Батьків також закликали не залишати дітей без нагляду під час надзвичайної ситуації.

Наразі інформація щодо масштабів пожежі, причин вибуху та можливих постраждалих уточнюється.

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