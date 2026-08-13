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Новини Схрони боєприпасів
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Вибух на заводі з виробництва боєприпасів стався в Італії: підприємство співпрацює з Україною. ВIДЕО

13 серпня на території заводу з виробництва боєприпасів неподалік від столиці Італії Риму, у місті Коллеферро, пролунав потужний вибух.

Про це повідомив очільник муніципалітету Коллеферро Джуліо Каламіта та пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про вибух?

Інцидент стався на підприємстві KNDS Ammo Italy, де виробляють боєприпаси середнього та великого калібру для сухопутних і військово-морських оборонних систем, а також твердопаливні компоненти для ракет-носіїв космічних апаратів.

KNDS Ammo Italy входить до складу франко-німецької оборонної групи KNDS. Жертв чи постраждалих унаслідок вибуху немає. Причини вибуху нині з'ясовує слідство.

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"Наразі ситуація перебуває під контролем, тривають оперативні заходи, які проводять пожежники за підтримки всіх правоохоронних органів регіону та служби цивільного захисту", – заявив Каламіта.

За словами Каламіти, якби завод працював, "це була б трагедія".

Більше про KNDS Ammo Italy

Завод розташований у місті Коллеферро на південний схід від Риму — італійському муніципалітеті в регіоні Лаціо.

  • Відомо, що компанія є одним із підрядників за рамковими угодами Європейського оборонного агентства щодо постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, укладеними у 2023 році.
  • KNDS Ammo Italy S.p.A постачає боєприпаси середнього та великого калібру до понад 40 країн світу. Вона може проєктувати та виробляти всі компоненти снарядів: від пороху, паливних гільз і вибухових речовин до детонаторів, металевих деталей та боєголовок.
  • Підприємство KNDS Ammo Italy входить до складу європейської оборонної групи KNDS, яке співпрацює з Україною у сфері виробництва боєприпасів та постачанні озброєння.

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боєприпаси (2348) вибух (4808) Італія (1322)
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Топ коментарі
+14
кацапські свині продовжують срати по всьому світу...
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13.08.2026 21:11 Відповісти
+6
Скажуть,що через спеку,бо путін нападе,якщо сказати ,що то диверсія руками москалів.
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13.08.2026 21:07 Відповісти
+6
Італія слідом за Болгарією виступила проти санкцій щодо патріарха Кирила
-----
Співпадіння?
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13.08.2026 21:10 Відповісти

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