Вибух на заводі з виробництва боєприпасів стався в Італії: підприємство співпрацює з Україною. ВIДЕО

13 серпня на території заводу з виробництва боєприпасів неподалік від столиці Італії Риму, у місті Коллеферро, пролунав потужний вибух.

Про це повідомив очільник муніципалітету Коллеферро Джуліо Каламіта та пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про вибух?

Інцидент стався на підприємстві KNDS Ammo Italy, де виробляють боєприпаси середнього та великого калібру для сухопутних і військово-морських оборонних систем, а також твердопаливні компоненти для ракет-носіїв космічних апаратів.

KNDS Ammo Italy входить до складу франко-німецької оборонної групи KNDS. Жертв чи постраждалих унаслідок вибуху немає. Причини вибуху нині з'ясовує слідство.

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"Наразі ситуація перебуває під контролем, тривають оперативні заходи, які проводять пожежники за підтримки всіх правоохоронних органів регіону та служби цивільного захисту", – заявив Каламіта.

За словами Каламіти, якби завод працював, "це була б трагедія".

Більше про KNDS Ammo Italy

Завод розташований у місті Коллеферро на південний схід від Риму — італійському муніципалітеті в регіоні Лаціо.

Відомо, що компанія є одним із підрядників за рамковими угодами Європейського оборонного агентства щодо постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, укладеними у 2023 році.

KNDS Ammo Italy S.p.A постачає боєприпаси середнього та великого калібру до понад 40 країн світу. Вона може проєктувати та виробляти всі компоненти снарядів: від пороху, паливних гільз і вибухових речовин до детонаторів, металевих деталей та боєголовок.

Підприємство KNDS Ammo Italy входить до складу європейської оборонної групи KNDS, яке співпрацює з Україною у сфері виробництва боєприпасів та постачанні озброєння.

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