Вибух на заводі з виробництва боєприпасів стався в Італії: підприємство співпрацює з Україною. ВIДЕО
13 серпня на території заводу з виробництва боєприпасів неподалік від столиці Італії Риму, у місті Коллеферро, пролунав потужний вибух.
Про це повідомив очільник муніципалітету Коллеферро Джуліо Каламіта та пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про вибух?
Інцидент стався на підприємстві KNDS Ammo Italy, де виробляють боєприпаси середнього та великого калібру для сухопутних і військово-морських оборонних систем, а також твердопаливні компоненти для ракет-носіїв космічних апаратів.
KNDS Ammo Italy входить до складу франко-німецької оборонної групи KNDS. Жертв чи постраждалих унаслідок вибуху немає. Причини вибуху нині з'ясовує слідство.
"Наразі ситуація перебуває під контролем, тривають оперативні заходи, які проводять пожежники за підтримки всіх правоохоронних органів регіону та служби цивільного захисту", – заявив Каламіта.
За словами Каламіти, якби завод працював, "це була б трагедія".
Більше про KNDS Ammo Italy
Завод розташований у місті Коллеферро на південний схід від Риму — італійському муніципалітеті в регіоні Лаціо.
- Відомо, що компанія є одним із підрядників за рамковими угодами Європейського оборонного агентства щодо постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, укладеними у 2023 році.
- KNDS Ammo Italy S.p.A постачає боєприпаси середнього та великого калібру до понад 40 країн світу. Вона може проєктувати та виробляти всі компоненти снарядів: від пороху, паливних гільз і вибухових речовин до детонаторів, металевих деталей та боєголовок.
- Підприємство KNDS Ammo Italy входить до складу європейської оборонної групи KNDS, яке співпрацює з Україною у сфері виробництва боєприпасів та постачанні озброєння.
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