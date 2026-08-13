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Новости Атака беспилотников Модернизация шахедов Реактивный шахед
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До 2/3 всех запусков по Украине: В Воздушных силах заявили о рекордном росте доли вражеских реактивных "Шахедов"

Доля реактивных "Шахедов" достигла двух третей — Игнат

Доля реактивных беспилотников типа "Шахед" ("Герань"), которые Россия использует для нанесения ударов по территории Украины, выросла до двух третей (около 66 %) от их общего количества.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для Business Insider, передает Цензор.НЕТ.

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Стремительный рост доли реактивных БПЛА

Динамика применения реактивных "Шахедов" свидетельствует о расширении их серийного производства в РФ:

  • Ранее эксперты оценивали долю реактивных дронов на уровне всего 20%;

  • Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предполагал, что РФ планирует довести эту цифру до 50%;

  • По состоянию на август 2026 года Юрий Игнат констатирует, что доля реактивных БПЛА уже достигает двух третей (66%). Издание отмечает, что эта оценка является самой высокой из публично обнародованных в отношении доли реактивных беспилотников во время российских атак.

Читайте также: Принято решение ограничить данные о вражеской баллистике в утренних сводках: в режиме онлайн информация будет предоставляться без изменений, — Игнат

Народный депутат Егор Чернев пояснил, что Вооруженным силам Украины удается сбивать более 90% обычных российских крылатых ракет и БПЛА "Герань-2". Именно поэтому враг смещает акцент на реактивные беспилотники и баллистику, сбить которые значительно сложнее.

Инфраструктурные изменения в РФ и ответ украинского ОПК

Для запуска реактивных "Шахедов" агрессор разворачивает специальную инфраструктуру на своих военных аэродромах и полигонах. В частности, оккупанты монтируют длинные специальные рельсы, которые разгоняют дрон до необходимой стартовой скорости еще до момента включения реактивного двигателя.

Чтобы противостоять новой угрозе, украинские конструкторы и производители создали новый класс дронов-перехватчиков, способных развивать необходимую скорость и маневренность для сбивания реактивных БПЛА в воздухе без привлечения дефицитных ракет ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожить пусковые установки "Искандеров" непросто, лучше поражать производство ракет и пункты дислокации, — Игнат

Автор: 

Воздушные силы (3343) Игнат Юрий (704) Шахед (2411) война в Украине (8955)
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Топ комментарии
+2
це означає, що й перехоплювачі треба робити з реактивними двигунами

з сусідів є Чехія, їх приватні компанії виробляють малі реактивні двигуни, можна домовитися про ліцензію

або інший варіант - зібрати КБ, наповнити його інженерами й розробити вітчизняний малий реактивний двигун для 3д друку, які можна буде швидко виробляти й які не будуть вимагати великої точності або ресурсу
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13.08.2026 23:12 Ответить
+2
А в нас нарощення потужних відосиків 🤦
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13.08.2026 23:31 Ответить
+1
Зокрема, окупанти монтують довгі спеціальні рейки, які розганяють дрон до необхідної стартової швидкості ще до моменту ввімкнення реактивного двигуна.

Тобто виходить, що ці місця запуску стаціонарні і вже давно можно було б вирахувати їх и наносити по ним удари... Виникає питання, чому цього не роблять?
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13.08.2026 23:13 Ответить

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