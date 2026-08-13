До 2/3 всех запусков по Украине: В Воздушных силах заявили о рекордном росте доли вражеских реактивных "Шахедов"
Доля реактивных беспилотников типа "Шахед" ("Герань"), которые Россия использует для нанесения ударов по территории Украины, выросла до двух третей (около 66 %) от их общего количества.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для Business Insider, передает Цензор.НЕТ.
Стремительный рост доли реактивных БПЛА
Динамика применения реактивных "Шахедов" свидетельствует о расширении их серийного производства в РФ:
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Ранее эксперты оценивали долю реактивных дронов на уровне всего 20%;
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Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предполагал, что РФ планирует довести эту цифру до 50%;
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По состоянию на август 2026 года Юрий Игнат констатирует, что доля реактивных БПЛА уже достигает двух третей (66%). Издание отмечает, что эта оценка является самой высокой из публично обнародованных в отношении доли реактивных беспилотников во время российских атак.
Народный депутат Егор Чернев пояснил, что Вооруженным силам Украины удается сбивать более 90% обычных российских крылатых ракет и БПЛА "Герань-2". Именно поэтому враг смещает акцент на реактивные беспилотники и баллистику, сбить которые значительно сложнее.
Инфраструктурные изменения в РФ и ответ украинского ОПК
Для запуска реактивных "Шахедов" агрессор разворачивает специальную инфраструктуру на своих военных аэродромах и полигонах. В частности, оккупанты монтируют длинные специальные рельсы, которые разгоняют дрон до необходимой стартовой скорости еще до момента включения реактивного двигателя.
Чтобы противостоять новой угрозе, украинские конструкторы и производители создали новый класс дронов-перехватчиков, способных развивать необходимую скорость и маневренность для сбивания реактивных БПЛА в воздухе без привлечения дефицитных ракет ПВО.
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з сусідів є Чехія, їх приватні компанії виробляють малі реактивні двигуни, можна домовитися про ліцензію
або інший варіант - зібрати КБ, наповнити його інженерами й розробити вітчизняний малий реактивний двигун для 3д друку, які можна буде швидко виробляти й які не будуть вимагати великої точності або ресурсу
Тобто виходить, що ці місця запуску стаціонарні і вже давно можно було б вирахувати їх и наносити по ним удари... Виникає питання, чому цього не роблять?