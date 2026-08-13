До 2/3 усіх запусків по Україні: У Повітряних силах заявили про рекордне зростання частки ворожих реактивних "Шахедів"

Частка реактивних безпілотників типу "Шахед" ("Герань"), які Росія застосовує для ударів по території України, зросла до двох третин (близько 66%) від їх загальної кількості.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі для Business Insider, передає Цензор.НЕТ.

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Стрімке зростання частки реактивних БпЛА

Динаміка застосування реактивних "Шахедів" свідчить про масштабування їх серійного виробництва у РФ:

Раніше експерти оцінювали частку реактивних дронів на рівні лише 20% ;

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський припускав, що РФ планує довести цю цифру до 50% ;

Станом на серпень 2026 року Юрій Ігнат констатує, що частка реактивних БпЛА вже досягає до двох третин (66%). Видання зазначає, що ця оцінка є найвищою публічно оприлюдненою щодо частки реактивних безпілотників під час російських атак.

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Народний депутат Єгор Чернєв пояснив, що Збройним Силам України вдається збивати понад 90% звичайних російських крилатих ракет і БпЛА "Герань-2". Саме тому ворог зміщує акцент на реактивні безпілотники та балістику, збити які значно важче.

Інфраструктурні зміни у РФ та відповідь українського ОПК

Для запуску реактивних "Шахедів" агресор розбудовує спеціальну інфраструктуру на своїх військових аеродромах та полігонах. Зокрема, окупанти монтують довгі спеціальні рейки, які розганяють дрон до необхідної стартової швидкості ще до моменту ввімкнення реактивного двигуна.

Аби протидіяти новій загрозі, українські конструктори та виробники створили новий клас дронів-перехоплювачів, які здатні розвивати необхідну швидкість і маневреність для збиття реактивних БпЛА у повітрі без залучення дефіцитних ракет ППО.

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