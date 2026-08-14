Массированные удары по складам Wildberries парализовали российский маркетплейс

Общие убытки российского маркетплейса Wildberries и его продавцов в результате ударов украинских беспилотников по логистическим центрам могут составить 600–800 млрд рублей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский Forbes со ссылкой на оценки аналитиков и представителей отраслевых ассоциаций.

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По словам аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, восстановление поврежденной инфраструктуры обойдется компании в 147–223 млрд рублей. Если же понадобится полный демонтаж, вывоз отходов и рекультивация территории, расходы могут вырасти до 278,9 млрд рублей. При этом прямые потери самих продавцов оцениваются в 445–507,8 млрд рублей.

Подобные цифры приводит и председатель Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках (АПТЕП) Маргарита Евстигнеева:

В результате атак пострадали более 400 000 продавцов.

У многих бизнесменов сгорело до 95% всего товара (себестоимость утраченного имущества оценивается в 200–300 млрд рублей).

Общие потери с учетом упущенной выгоды достигают 600–700 млрд рублей.

Масштабы разрушений: потеряна пятая часть складских мощностей

Украина с середины июля регулярно наносит удары по логистическим узлам Wildberries. По данным анализа спутниковых снимков агентства Reuters, компания потеряла около 20% своих складских мощностей.

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Уже известно о поражении более 20 логистических центров в следующих регионах:

Санкт-Петербург;

Тула;

Электросталь;

Краснодар;

Невинномыск.

По меньшей мере 14 из этих объектов сгорели полностью. Помимо пожаров и уничтожения имущества, оборот Wildberries уже сократился на четверть из-за массового ухода продавцов, потерявших свой бизнес.

Правительство РФ ищет решение, но аналитики настроены скептически

В связи с критической ситуацией Банк России рекомендовал оказать финансовую поддержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать антикризисные меры.

Впрочем, эксперты считают, что быстро урегулировать кризис властям не удастся. Wildberries контролирует около 45% рынка онлайн-торговли РФ и является системообразующей компанией, однако найти баланс поддержки для самого маркетплейса и сотен тысяч продавцов практически невозможно. Главный вопрос заключается в том, готово ли правительство РФ взять на себя финансовую ответственность за бизнес, оставшийся без защиты.

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