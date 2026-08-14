"Масовані удари по складах Wildberries паралізували російський маркетплейс"

Загальні збитки російського маркетплейсу Wildberries та його продавців унаслідок ударів українських безпілотників по логістичних центрах можуть сягнути 600–800 млрд рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Forbes з посиланням на оцінки аналітиків та представників галузевих асоціацій.

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За словами аналітика дослідницького агентства Data Insight Сергія Семка, відновлення пошкодженої інфраструктури обійдеться компанії у 147–223 млрд рублів. Якщо ж знадобиться повний демонтаж, вивезення відходів та рекультивація території, витрати можуть зрости до 278,9 млрд рублів. При цьому прямі втрати самих продавців оцінюють у 445–507,8 млрд рублів.

Подібні цифри наводить і голова Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках (АПТЕП) Маргарита Євстигнєєва:

Унаслідок атак постраждало понад 400 000 продавців.

У багатьох бізнесменів згоріло до 95% усього товару (собівартість втраченого майна оцінюється в 200–300 млрд рублів).

Загальні втрати з урахуванням упущеної вигоди сягають 600–700 млрд рублів.

Масштаби руйнувань: втрачено п'яту частину складських потужностей

Україна з середини липня регулярно завдає ударів по логістичних вузлах Wildberries. За даними аналізу супутникових знімків агентства Reuters, компанія втратила близько 20% своїх складських потужностей.

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Уже відомо про ураження понад 20 логістичних центрів у таких регіонах:

Санкт-Петербург;

Тула;

Електросталь;

Краснодар;

Невинномиськ.

Щонайменше 14 із цих об'єктів згоріли повністю. Окрім пожеж та знищення майна, оборот Wildberries уже скоротився на чверть через масовий відхід продавців, які втратили свій бізнес.

Уряд РФ шукає рішення, але аналітики скептичні

Через критичну ситуацію Банк Росії рекомендував надати фінансову підтримку постраждалим суб'єктам малого та середнього бізнесу. Віцепрем’єр РФ Олександр Новак доручив профільним відомствам розробити антикризові заходи.

Втім, експерти вважають, що швидко врегулювати кризу владі не вдасться. Wildberries контролює близько 45% ринку онлайн-торгівлі РФ і є системоутворюючою компанією, проте знайти баланс підтримки для самого маркетплейсу та сотень тисяч продавців практично неможливо. Головне питання полягає в тому, чи готовий уряд РФ брати на себе фінансову відповідальність за бізнес, який залишився без захисту.

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