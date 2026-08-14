За сутки на фронте произошло 222 боевых столкновения. Больше всего штурмов зафиксировано на Константиновском, Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб

Российские войска продолжали штурмы на ряде направлений фронта. 29 атак зафиксировано на Константиновском, 25 — на Покровском, 17 — на Славянском направлениях. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 222 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 027 дронов-камикадзе и осуществили 3011 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Уланово, Винторовка, Яструбщина и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Великая Чернеччина и Товстодубово Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 15 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлениях Хатнего и Колодезного.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Загрызово.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в районе Заречного, а также в направлениях Новоселовки, Шийковки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил 17 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Разниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

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На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Русина Яра и Степановки.

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На Покровском направлении наши защитники отразили 25 атак. Враг проявлял активность в районах Родинского и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Новогришино, Васильевки, Мирного, Удачного и Муравки.

На Александровском направлении захватчики совершили семь атак в направлениях населенных пунктов Калиновское, Вороное, Терновое и Березовое.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвижевки, Цветкового, Староукраинки, Даниловки и Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 14 районам сосредоточения живой силы противника и двум пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1470 человек. Также уничтожены два танка, 11 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, реактивная система залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 14 наземных робототехнических комплексов, 1676 беспилотных летательных аппаратов, 448 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.