На фронте с начала суток – 185 боевых столкновений, больше всего боев на Константиновском направлении, – Генштаб
С начала суток вторника, 11 августа, на фронте произошли боевые столкновения. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано на Константиновском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, применил 11 ракет, совершил 58 авиационных ударов с применением 208 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6770 дронов-камикадзе и совершил 2458 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, враг совершил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в сторону населенных пунктов Охримовка и Водяное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении произошло девять атак врага в районе Загризово и в сторону Радьковки и Петропавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Бои на востоке
Семнадцать попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Карповка, Заречное и Диброва. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука, Каленики и в сторону Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 34 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Степановка, Торецкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.
Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 16 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 22 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре артиллерийские системы, шесть единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы и 118 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 373 беспилотных летательных аппарата различных типов.
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Тернового.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Староукраинка, Цвитково, Гуляйпольское.
- На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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