На фронте с начала суток – 185 боевых столкновений, больше всего боев на Константиновском направлении, – Генштаб

С начала суток вторника, 11 августа, на фронте произошли боевые столкновения. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано на Константиновском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, применил 11 ракет, совершил 58 авиационных ударов с применением 208 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6770 дронов-камикадзе и совершил 2458 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, враг совершил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в сторону населенных пунктов Охримовка и Водяное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении произошло девять атак врага в районе Загризово и в сторону Радьковки и Петропавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

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Бои на востоке

Семнадцать попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Карповка, Заречное и Диброва. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука, Каленики и в сторону Рай-Александровки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 34 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Степановка, Торецкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.

Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 16 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 22 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре артиллерийские системы, шесть единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы и 118 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 373 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Тернового.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Староукраинка, Цвитково, Гуляйпольское.

в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Косовцево, Староукраинка, Цвитково, Гуляйпольское. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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