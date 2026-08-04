216 боевых столкновений за сутки на фронте: враг действует наиболее активно на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 216 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, совершил 68 авиационных ударов, сбросил 213 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6428 дронов-камикадзе и совершил 2294 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки; одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в июле сбросила рекордные 8,3 тысячи КАБ, на фронте ежедневно происходило более 250 боев

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений возле Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого, Ковалевки, Охримовки, Черного, Хатнего, Митрофановки и Иващиного. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Читайте также: Силы обороны уничтожили уже 131 российскую тяжелую огнеметную систему, — Генштаб

Бои на востоке

Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Ольговки, Шийковки, Ставков, Дробишевого, Дибровы, Озерного и Лимана; ещё одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки, Пискуновки и Разниковки; еще одно боевое столкновение продолжается.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Никифоровки и Марково.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Новопавловки.

Всего враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Софиевка, Черниговка, Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Родинское, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное и Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись возле Устиновки в Харьковской области, — DeepState. КАРТА

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов и шестеро ранены; уничтожено две единицы автомобильной, три единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага. Повреждено четыре артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 340 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Рыбного и Поддубного.

Обстановка на юге

Двенадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цветково, Рождественка, Ривное, Горькое, Зализничное, Староукраинка, Чаривное и Егоровка.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Белогорья, Павловки и Плавней.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Смотрите также: Россиянка из Самарской области жалуется на удары дронов по складам Wildberries. ВИДЕО