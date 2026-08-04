216 боевых столкновений за сутки на фронте: враг действует наиболее активно на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 216 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет, совершил 68 авиационных ударов, сбросил 213 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6428 дронов-камикадзе и совершил 2294 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки; одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений возле Казачьей Лопани, Лимана, Избицкого, Ковалевки, Охримовки, Черного, Хатнего, Митрофановки и Иващиного. Одно боевое столкновение продолжается.
- На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.
Бои на востоке
Одиннадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах Ольговки, Шийковки, Ставков, Дробишевого, Дибровы, Озерного и Лимана; ещё одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Кривой Луки, Рай-Александровки, Пискуновки и Разниковки; еще одно боевое столкновение продолжается.
Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Никифоровки и Марково.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи Иванополя, Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Новопавловки.
Всего враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Шахово, Софиевка, Черниговка, Ганновка, Новый Донбасс, Доброполье, Родинское, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное и Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 40 оккупантов и шестеро ранены; уничтожено две единицы автомобильной, три единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага. Повреждено четыре артиллерийские системы и одна единица автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 340 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Рыбного и Поддубного.
Обстановка на юге
- Двенадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цветково, Рождественка, Ривное, Горькое, Зализничное, Староукраинка, Чаривное и Егоровка.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили три атаки противника в районах Белогорья, Павловки и Плавней.
- Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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