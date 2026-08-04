РФ в июле сбросила рекордные 8,3 тысячи кассетных бомб, на фронте ежедневно происходило более 250 боев

В июле 2026 года армия РФ усилила воздушный террор вдоль линии боевого столкновения. Кроме того, прошлый месяц отличался высокой интенсивностью боевых действий.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Наибольшее количество КАБ за все время

В течение второго месяца лета армия РФ применила более 8 300 авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции. Это наибольшее количество за все время.

Для сравнения: в июне вражеская авиация сбросила 8 266 КАБ.

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Более 250 боевых столкновений за сутки в июле

В июле на фронте сохранялась высокая интенсивность боевых действий. По информации Генштаба ВСУ, в прошлом месяце было зафиксировано 7 922 боевых столкновения.

То есть в среднем ежесуточно происходило более 250 боев.

Для сравнения: в июне было зафиксировано 7 316 боевых столкновений.

За июль враг совершил почти 97 000 обстрелов, в том числе более 1 300 — из РСЗО.

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