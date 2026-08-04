РФ у липні скинула рекордні 8,3 тисяч КАБів, на фронті щодня відбувалося понад 250 боїв

У липні 2026 року армія рф посилила повітряний терор уздовж лінії бойового зіткнення. Також минулий місяць відзначився високою інтенсивністю бойових дій.

Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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Найбільша кількість КАБів за весь час

Упродовж другого місяця літа армія рф застосувала понад 8 300 авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції. Це найбільша кількість за весь час.

Для порівняння, у червні ворожа авіація скинула 8 266 КАБів.

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Понад 250 боєзіткнень за добу в липні

У липні на фронті зберігалась висока інтенсивність бойових дій. За інформацією Генштабу ЗСУ, минулого місяця було зафіксовано 7 922 бойових зіткнення.

Тобто в середньому щодоби відбувалося понад 250 боїв.

Для порівняння, у червні було зафіксовано 7 316 бойових зіткнень.

За липень ворог здійснив майже 97 000 обстрілів, зокрема понад 1 300 – з РСЗВ.

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