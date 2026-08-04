2 122 8
Рашисти просунулися біля Устинівки на Харківщині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській області.
Про це інформують аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ворог просунувся поблизу Устинівки", - зазначили там.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у липні ворог окупував більше території, ніж Україні вдалося відвоювати.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль