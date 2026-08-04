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Рашисти просунулися біля Устинівки на Харківщині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській області.

Про це інформують аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог просунувся поблизу Устинівки", - зазначили там.

РФ просунулася біля Устинівки на Харківщині: що відомо?

Читайте: Загарбники окупували Сухецьке та просунулися поблизу Никанорівки та Родинського на Донеччині, - DeepState. МАПА

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у липні ворог окупував більше території, ніж Україні вдалося відвоювати.

Читайте: РФ прагне захопити Лиман для наступу на Слов’янськ і Краматорськ, - Трегубов

Автор: 

бойові дії (6279) Харківська область (3063) Куп’янський район (781) Устинівка (1) DeepState (572)
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