Рашисты продвинулись в районе Устиновки на Харьковщине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской области.
Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Враг продвинулся вблизи Устиновки", - отмечается в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в июле враг оккупировал больше территории, чем Украине удалось отвоевать.
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