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Рашисты продвинулись в районе Устиновки на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской области.

Об этом сообщают аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Враг продвинулся вблизи Устиновки", - отмечается в сообщении.

РФ продвинулась в районе Устиновки в Харьковской области: что известно?

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в июле враг оккупировал больше территории, чем Украине удалось отвоевать.

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Автор: 

боевые действия (6523) Харьковская область (3035) Купянский район (784) Устиновка (1) DeepState (570)
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