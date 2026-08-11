На фронті від початку доби – 185 боєзіткнень, найбільше боїв на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Від початку доби вівторка, 11 серпня, на фронті відбулося бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів зафіксовано на Костянтинівському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 11 ракет, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6770 дронів-камікадзе та здійснив 2458 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося чотири боєзіткнення, ворог здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця та в бік населених пунктів Охрімівка й Водяне. Два боєзіткнення досі тривають.

позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця та в бік населених пунктів Охрімівка й Водяне. Два боєзіткнення досі тривають. На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак ворога у районі Загризового та в бік Радьківки й Петропавлівки. Одне боєзіткнення досі триває.

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Бої на сході

Сімнадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Карпівка, Зарічне та Діброва. Чотири боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука, Каленики та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 34 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка та у бік населених пунктів Довга Балка, Степанівка, Торецьке, Новий Донбас, Кучерів Яр. Три боєзіткнення тривають.

Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 38 окупантів, 16 - поранено; знищено чотири одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 22 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири артилерійські системи, шість одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, один засіб радіоелектронної боротьби та 118 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 373 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Тернового.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Гуляйпільське.

у бік населених пунктів Воздвижівка Косівцеве, Староукраїнка, Цвіткове, Гуляйпільське. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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