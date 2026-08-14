РФ атаковала "бандеролями", "шахедами" и другими БПЛА: уничтожено 90 из 112 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 14 августа атаковали Украину 112 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Так, зафиксированы пуски БПЛА типа "Шахед" (в том числе реактивных), "Гербер", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 11 объектам, а также падение обломков сбитых аппаратов на 6.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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