РФ атаковала "бандеролями", "шахедами" и другими БПЛА: уничтожено 90 из 112 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты в ночь на 14 августа атаковали Украину 112 беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
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Так, зафиксированы пуски БПЛА типа "Шахед" (в том числе реактивных), "Гербер", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Орел, Миллерово – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 11 объектам, а также падение обломков сбитых аппаратов на 6.
Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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